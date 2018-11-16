Quiosque 6, na Praia de Camburi, está cercado com tapumes Crédito: Caíque Verli

O verão começa no próximo dia 21 de dezembro, e a data é o prazo estimado para a reabertura de seis quiosques da Praia de Camburi, em Vitória, que atualmente estão passando por reformas. Desses, duas unidades que serão as primeiras finalizadas estão atualmente cercadas por tapumes: os quiosques de número 2 e o 6. A Superintendência do Patrimônio da União no Espírito Santo (SPU-ES) chegou a embargar as obras e pedir ajustes no projeto de três unidades, mas a concessionária que assumiu a gestão na orla, Ecos Eventos, diz que os problemas serão resolvidos dentro do tempo previsto.

Entre aqueles que passam por melhoria está o quiosque 1 (K1), que fica no início da praia, próximo à Ponte de Camburi, que terá seu funcionamento transformado em um beach club, com espreguiçadeiras, guarda-sóis e um serviço sofisticado.

Your browser does not support the audio element. Após obras, quiosques 2 e 6 serão os primeiros reabertos em Camburi

As intervenções no K1 vão custar cerca de R$ 500 mil. A informação é do diretor da concessionária que assumiu a gestão dos quiosques em agosto, Raimundo Nonato. Cada quiosque foi sublocado para uma empresa diferente. Raimundo diz que o capixaba e o turista podem esperar uma melhoria nos serviços. "Hoje, a gente conseguiu atrair empresários do setor da gastronomia, bares e restaurantes para poder atuar. Com certeza, vamos conseguir melhorar muito a qualidade do serviço para todos.

Dois quiosques estão cercados com tapume, o 2 e o 6, que devem ser os primeiros a ficarem prontos, no início de dezembro, e estão ampliando a cobertura. Já o quiosque 7, que será de comida japonesa, só deve começar a funcionar em janeiro. Nos quiosques que ficam na altura de Jardim Camburi, as obras vão ficar para depois do verão.

A SPU não aprovou os projetos dos quiosques 1,3 e 6, alegando que eles precisavam de ajustes. Mas o diretor da concessionária diz que as dúvidas dos quiosques 3 e 6 já foram sanadas e que espera resolver a pendência do quiosque nos próximos dias, de modo que isso não atrapalhe o cronograma. "A dúvida deles era sobre área de construção, nada que interfira no conceito do projeto", explica Nonato.

A concessionária foi a única inscrita no edital de licitação aberto pela Prefeitura para administrar os quiosques da Praia de Camburi. Ela paga o valor mensal de R$ 31.949,37 pelo aluguel das unidades. A concessionária será a gestora dos quiosques pelos próximos dois anos, podendo o prazo ser prorrogado por até 10 anos.

O que vai ter em cada quiosque:

- Quiosque 1 - Beach Club

- Quiosque 2 - Gaivota, mais voltado para o atendimento na areia

- Quiosque 3 - Regina Maris

- Quiosque 4- Restaurante Moqueca

- Quiosque 5 - Restaurante Panela de Barro

- Quiosque 6 - Caranguejo do Assis