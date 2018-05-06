Após morte em ponto de ônibus, protesto pede segurança em Jacaraípe

Após morte, moradores de Jacaraípe fazem protesto contra a violência Crédito: Eduardo Dias

Dois dias depois da morte do operador de pátio Thiago Alves, baleado durante um assalto ocorrido na manhã de sexta-feira (4), moradores da região de Jacaraípe e Manguinhos, na Serra, se reuniram em um protesto pedindo paz e mais segurança. A mobilização aconteceu neste domingo (06), na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe.

Além das camisas pretas para simbolizar o momento de luto, os participantes da manifestação carregavam cartazes em homenagem a Thiago. Pai de duas filhas, ele tinha 29 anos e estava no ponto de ônibus, a caminho do trabalho, quando levou um tiro na cabeça durante a tentativa de assalto.

Elton Alves é tio do trabalhador assassinado, mora de Jacaraípe e se emocionou ao pedir por mais segurança no bairro.

"Essa violência vai acabar quando? Quando vai acabar isso? Quantas pessoas tem que morrer para os governantes melhorarem o policiamento aqui, melhorar as escolas, os hospitais... Cadê o poder público?", reclamou o tio de Thiago Alves.

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Moradores de Jacaraípe pediram ainda a construção de uma nova sede para o 14º Cia da PM Crédito: Ricardo Medeiros

Entre as principais reivindicações feitas no protesto estão a melhoria das condições de trabalho para os policiais militares e civis que atuam na região, com construção de uma nova sede para o 14º Cia da PM e também restruturação da 29º DP da Polícia Civil.

O grupo pediu o aumento do efetivo da Polícia Militar e da Guarda Municipal na região, e também a construção de estrutura para a presença fixa de PMs e guardas municipais em três locais da Grande Jacaraípe. Também foram feitos pedidos para uma melhora no sistema de monitoramento por vídeo da região.

Thiago Carreiro, presidente do Conselho de Segurança da Grande Jacaraípe e Manguinhos, falou sobre as reivindicações do grupo.

"Não é normal tanto assalto e nada acontecer. Nós queremos mais efetivo (policial) e mais estrutura para a Polícia Militar. Nossa Polícia Civil tem cinco policiais que atendem 150 mil pessoas. É pouco", disse o representante dos moradores.

Outro lado

Procurada, Polícia Militar informou por nota que, através do comando da 14ª Companhia Independente, "apoia manifestações pela paz, que acompanhou o movimento na manhã deste domingo (06) e ressalta que está sempre a disposição da comunidade para, por meio do Conselho Interativo, discutir as demandas e buscar da melhor maneira possível organizar estratégias de segurança pública de acordo com as necessidades do local".

Destaca ainda que "é importante que a população também colabore com o trabalho da polícia denunciando a ação de indivíduos que agem na região por meio do Disque-Denúncia (181)". O sigilo e o anonimato são garantidos.

Já a prefeitura da Serra informa que "aguarda a publicação de convênio com o Governo do Estado para formação de 120 novos guardas, sendo 60 na primeira turma. O curso de formação começa ainda neste primeiro semestre". Com relação a demanda dos moradores por uma base fixa da Guarda, "a Secretaria de Defesa Social recebeu a proposta do Conselho Interativo de Segurança da Grande Jacaraípe e aguarda apresentação do projeto".

A nota destaca ainda que "na próxima quinta-feira, dia 10, vai acontecer a assinatura de novo contrato de manutenção e ampliação do sistema de videomonitoramento, que contempla, entre outras, a região de Jacaraípe". E que a "Prefeitura da Serra solicita que a Polícia Militar amplie a segurança e o efetivo na região".

Ainda sobre o protesto por segurança, a Polícia Civil afirma, por meio de nota, que "apoia a manifestação pacífica dos moradores, pela paz no bairro. Lembra que a Delegacia de Polícia de Jacaraípe, com atendimento à população de segunda a sexta, das 8h às 18h, participa do Conselho de Segurança, por meio do delegado Henrique Rosa".