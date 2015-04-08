Após morte de interno, Unip II passa por vistoria em Cariacica

“Nós somos um órgão fiscalizador dos direitos das crianças e adolescentes. Quando há denúncias de abusos, nós temos o dever de vir e conferir o que está acontecendo, como na Unip II, em função de todos os desmandos e inconsistências que o Estado tem com relação à socioeducação”, disse o diretor do Conselho, Claudio Quintes.Segundo o Conselho da Criança e do Adolescente, a unidade está superlotada e com problemas estruturais. A diretora-presidente do Iases, Ana Maria Petronetto, admite que a Unip II está com um excedente de internos superior a 50%. Alternativas estão sendo estudadas para contornar a situação."É um excedente equivalente a uns 50% de internos. Pensamos em readquirir um espaço naquela área para ampliar o atendimento. Sempre investigamos estas denúncias, não há uma ocorrência que não seja investigada. Abrimos procedimentos internos em caso de irregularidades“, disse.O grande número de internos na Unip II decorre do fechamento da Unai, em Maruípe, Vitória. Uma decisão da Justiça determinou o seu fechamento em dezembro de 2014, com reabertura somente mediante a reforma e ampliação. O Estado recorreu e a decisão chegou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski, que manteve a decisão do fechamento. A diretora-presidente do Iases, Ana Maria Petronetto, assume que a situação da unidade era desumana e que realmente precisava ser fechada. O Estado pretende transformá-la em uma casa de semiliberdade. “A Unai poderia ser mantida, mas ela estava em um estado muito deprimente de conservação. Aquilo não era digno do ser humano, agora estamos avaliando e conversando no interior do Governo a possibilidade de readequar o espaço, transformando-o em uma casa de semiliberdade”, explicou. Após a vistoria e constatados os problemas, o Conselho da Criança e do Adolescente e o de Direitos Humanos vai avaliar medidas para exigir melhorias no sistema socioeducativo do Estado. Sobre a morte do adolescente de 17 anos, o Iases informou que um laudo da Polícia Civil sobre o caso ficará pronto em até 30 dias.