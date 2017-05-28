Após mais de um ano, Vila Velha voltará com teste de balneabilidade

Depois de mais de um ano sem fazer teste de balneabilidade, a prefeitura de Vila Velha vai voltar a realizar as análises de qualidade da água do mar. A previsão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável (Semdesu) é que as coletas comecem a ser feitas em até 10 dias.

Mesmo assim, o coordenador da Semdesu Luiz Alberto Cheles Ricart destaca que é preciso a realização de cinco coletas consecutivas que atestem que a água é própria para banho para que uma praia seja considerada balneável. Segundo Luiz Alberto, a principal garantia que a prefeitura pode dar aos banhistas hoje é o histórico das praias de Vila Velha.

Your browser does not support the audio element. Após mais de um ano, Vila Velha voltará com tese de balneabilidade

“Desde 2008, quando começamos a fazer esse monitoramento, apenas três pontos em Vila Velha têm classificação ruim constantemente, são classificados como impróprios para banho: a foz do Rio Jucu, a Praia do Ribeiro e a Prainha”, afirmou.

De acordo com o coordenador da Semdesu, as demais praias da cidade, historicamente, ficam impróprias para banho após grandes chuvas. Mesmo assim, a atendente Mônica da Silva, que é moradora de Vila Velha e costuma frequentar as praias do município, diz que a falta de análises traz incertezas para os banhistas. “Eu acho que dá uma insegurança para nós porque, como não tem teste, não sabemos se nós podemos usar ou não a praia”, opinou.

Segundo Luiz Alberto Cheles Ricart, a prefeitura ficou tanto tempo sem realizar testes de balneabilidade porque o contrato anterior se encerrou e depois disso foi tentado um convênio com uma universidade do município. Como essa alternativa não pode ser concretizada, a administração abriu uma nova licitação para contratar um novo laboratório que deve começar a realizar coletas de água em até dez dias.