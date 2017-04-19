A limitação em uma das pernas, por causa da paralisia infantil, não impediu que o ferroviário Jorge Barcelos, de 51 anos, participasse durante 33 anos consecutivos da Romaria dos Homens. Com as muletas, Jorge percorria os 14 quilômetros entre a Catedral Metropolitana, em Vitória, até o Convento da Penha, em Vila Velha. Este ano, porém, o devoto da padroeira dos capixabas não vai estar na procissão. Por causa de um câncer no estômago e recém-operado, Jorge não poderá participar da caminhada pela Virgem da Penha.

“Este ano não vou poder ir e meu coração já está apertado. E este seria o momento para eu ir, devido a minha saúde, mas por causa da gravidade não vou poder estar lá presente este ano. mas vou estar lá em pensamento”, disse.

Your browser does not support the audio element. Após mais de 30 anos, devoto lamenta ficar de fora da Romaria dos Homens neste ano

Ferroviário Jorge Barcelos é devoto de Nossa Senhora da Penha há mais de três décadas Crédito: Patrícia Scalzer Rádio CBN

O ferroviário conta que passou por momentos difíceis após a cirurgia para a retirada do tumor, em janeiro deste ano. Ele lembra que perdeu muito peso e ficou bastante debilitado, mas com a intercessão da Padroeira do Espírito Santo, ele diz que conseguiu se recuperar.

“Mesmo com tudo isso, não deixo de rezar o terço, de pedir a Nossa Senhora da Penha e, com isso, fui me fortalecendo. Não foram só os remédios, foi a minha fé também”, contou.

Agora, Jorge segue com o tratamento e aguarda a cura para participar da Romaria dos Homens do ano que vem.