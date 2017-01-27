A Unidade de Saúde da Barra do Jucu, em Vila Velha, foi invadida durante a madrugada desta sexta-feira (27). Ainda não se sabe quantas pessoas participaram da invasão, mas a assessora especial da Secretaria Municipal de Saúde, Márcia Andriollo, afirma que a intenção era roubar vacinas contra a febre amarela, que não estavam armazenadas no local no momento da tentativa de roubo.

Your browser does not support the audio element. Após invasão a unidade, Vila Velha muda entrega de vacina da febre amarela em postos

A invasão foi feita pela Sala de Vacinação, que fica nos fundos da Unidade de Saúde. O local não foi arrombado e nenhum tipo de vacina foi roubado. Segundo pessoas que trabalham no local, uma funcionária, ao chegar para trabalhar, verificou que a janela estava aberta e com o vidro rachado. A suspeita é que o invasor tenha usado algum objeto para destrancar a janela.

A geladeira que armazena os medicamentos não foi mexida, o que, segundo Márcia Andriollo, pode indicar que o invasor tinha o objetivo de roubar a vacina contra a febre amarela. “A enfermagem e as pessoas que trabalham na Sala de Vacinação verificaram que nenhuma dose tinha sido retirada da geladeira e que o que estavam buscando era a vacina de febre amarela, já que nada mais foi retirado na Unidade de Saúde”, disse.

De acordo com Márcia Andriollo, a suspeita é que quem tenha invadido o local saiba exatamente como funciona uma Sala de Vacinação e conheça o lugar invadido.