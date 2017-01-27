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Após invasão a unidade, Vila Velha muda entrega de vacina da febre amarela em postos

Invasão aconteceu na Barra do Jucu, mas local não tinha doses de vacina contra febre amarela armazenadas

Publicado em 27 de Janeiro de 2017 às 18:30

Publicado em 

27 jan 2017 às 18:30
A Unidade de Saúde da Barra do Jucu, em Vila Velha, foi invadida durante a madrugada desta sexta-feira (27). Ainda não se sabe quantas pessoas participaram da invasão, mas a assessora especial da Secretaria Municipal de Saúde, Márcia Andriollo, afirma que a intenção era roubar vacinas contra a febre amarela, que não estavam armazenadas no local no momento da tentativa de roubo.
Após invasão a unidade, Vila Velha muda entrega de vacina da febre amarela em postos
A invasão foi feita pela Sala de Vacinação, que fica nos fundos da Unidade de Saúde. O local não foi arrombado e nenhum tipo de vacina foi roubado. Segundo pessoas que trabalham no local, uma funcionária, ao chegar para trabalhar, verificou que a janela estava aberta e com o vidro rachado. A suspeita é que o invasor tenha usado algum objeto para destrancar a janela.
A geladeira que armazena os medicamentos não foi mexida, o que, segundo Márcia Andriollo, pode indicar que o invasor tinha o objetivo de roubar a vacina contra a febre amarela. “A enfermagem e as pessoas que trabalham na Sala de Vacinação verificaram que nenhuma dose tinha sido retirada da geladeira e que o que estavam buscando era a vacina de febre amarela, já que nada mais foi retirado na Unidade de Saúde”, disse.
De acordo com Márcia Andriollo, a suspeita é que quem tenha invadido o local saiba exatamente como funciona uma Sala de Vacinação e conheça o lugar invadido.
Com tentativa de roubo na Unidade de Saúde da Barra do Jucu, a prefeitura de Vila Velha tomou medidas para aumentar a segurança nos locais de vacinação. A partir desta sexta, as vacinas contra a febre amarela só serão entregues nos postos no dia em que serão oferecidas para a população. Caso sobrem doses, elas serão recolhidas na noite do mesmo dia.

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