Ilustração Crédito: Divulgação

Com uma visão empreendedora, a atriz e produtora Dana Oliver, apostou na criatividade para se tornar proprietária de uma empresa de recreação infantil. Dana percebeu que as recreações oferecidas no mercado estavam focadas na questão da pintura de rosto e brincadeiras como pula-pula e piscina de bolinhas. Pensando nisso, ela criou a empresa “Vão Brincar”, que oferece uma recreação diferenciada para os clientes.“Minha empresa trabalha com foco no resgate das brincadeiras antigas, cantigas de roda, contação de história e teatro”, disse.

Your browser does not support the audio element. Após informalidade, empreendedora agora quer criar franquia

A empresa existe há pouco mais de dois anos e, no começo, tudo era na informalidade. Porém, Dana percebeu que poderia faturar mais se tornando um Microempreendedor Individual (MEI). Com registro, CNPJ e emitindo nota fiscal, muitas empresas e escolas começaram a solicitar os serviços dela. Agora, a microempreendedora pretende voar mais alto.“Eu penso em ter uma franquia futuramente, mas para isso, temos que começar do início, aos poucos. Penso em formar parcerias para fornecer o melhor serviço no quesito festa infantil”, afirmou.

Para se qualificar ainda mais, Dana está participando de cursos e palestras oferecidas na 9ª Semana do Microempreendedor Individual (MEI). De acordo com a analista do Sebrae-ES, Renata Braga, toda programação é gratuita e o objetivo é capacitar aquela pessoa que tem um bom produto para oferecer mas não sabe como cuidar da parte burocrática, como contas, registro e previdência.

“Muitas pessoas falham porque partem direto para a formalização, sem buscar a informação. Nosso intuito é capacitar essas pessoas, mas sobretudo, dar a elas informação de direitos e deveres”, contou.