Após gari baleado, moradores de Jesus de Nazareth fazem protesto

Protesto aconteceu na Avenida Beira-Mar, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Um grupo de moradores do bairro Jesus de Nazareth realizou na tarde desta segunda-feira (24) uma manifestação na Avenida Beira Mar, em Vitória. Eles travaram parcialmente o trânsito no local em duas faixas com a ajuda de um trio elétrico. A situação foi registrada no sentido Centro da capital.

Os manifestantes que estavam no local informam que o protesto ocorreu por conta da ação de policiais militares no bairro Jesus de Nazareth na manhã da última sexta (21), que deixou um gari ferido . De acordo com eles, PMs entram na localidade gritando com os moradores, invadem residências sem a permissão dos proprietários e coagem pessoas que moram no bairro.

"Os relatos que nós tivemos é que a Polícia Militar vem agindo de forma truculenta. Estamos colhendo mais relatos. Mas em relação ao fato da última sexta, ficamos sabendo que não houve troca de tiros e que policiais já chegaram atirando, o que acabou atingindo um trabalhador que estava ali na hora", conta Lula Rocha, conselheiro do conselho estadual de direitos humanos, que está presente no ato desta segunda.

O presidente da Associação de Moradores de Jesus de Nazareth, José Antônio Gomes, afirmou que o principal objetivo da manifestação era mostrar que o bairro tem, em sua maioria, pessoas de paz. “Aqui é uma comunidade pacífica, tranquila. Moradores sobem a hora que quiser. Turistas vêm sempre aqui.”

O protesto teve início por volta das 17h15, quando o grupo deixou a sede do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), em Bento Ferreira, e se dirigiu até a frente do prédio da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). No local, líderes do movimento pediam a presença do secretário de Segurança Pública do Estado, coronel Nylton Rodrigues, para que as reivindicações reclamadas fossem ouvidas. A manifestação terminou por volta das 17h40 e as pessoas se despeçaram.