Após gari baleado, moradores de Jesus de Nazareth fazem protesto

Um grupo de moradores do bairro Jesus de Nazareth realizou na tarde desta segunda-feira (24) uma manifestação na Avenida Beira Mar, em Vitória. Eles travaram parcialmente o trânsito no local em duas faixas com a ajuda de um trio elétrico. A situação foi registrada no sentido Centro da capital.
Os manifestantes que estavam no local informam que o protesto ocorreu por conta da ação de policiais militares no bairro Jesus de Nazareth na manhã da última sexta (21), que deixou um gari ferido. De acordo com eles, PMs entram na localidade gritando com os moradores, invadem residências sem a permissão dos proprietários e coagem pessoas que moram no bairro.
"Os relatos que nós tivemos é que a Polícia Militar vem agindo de forma truculenta. Estamos colhendo mais relatos. Mas em relação ao fato da última sexta, ficamos sabendo que não houve troca de tiros e que policiais já chegaram atirando, o que acabou atingindo um trabalhador que estava ali na hora", conta Lula Rocha, conselheiro do conselho estadual de direitos humanos, que está presente no ato desta segunda.
O presidente da Associação de Moradores de Jesus de Nazareth, José Antônio Gomes, afirmou que o principal objetivo da manifestação era mostrar que o bairro tem, em sua maioria, pessoas de paz. “Aqui é uma comunidade pacífica, tranquila. Moradores sobem a hora que quiser. Turistas vêm sempre aqui.”
O protesto teve início por volta das 17h15, quando o grupo deixou a sede do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), em Bento Ferreira, e se dirigiu até a frente do prédio da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). No local, líderes do movimento pediam a presença do secretário de Segurança Pública do Estado, coronel Nylton Rodrigues, para que as reivindicações reclamadas fossem ouvidas. A manifestação terminou por volta das 17h40 e as pessoas se despeçaram.
Acionada pela reportagem para comentar sobre as acusações dos manifestantes, a Secretaria de Estado da Segurança Pública informou que "denúncias de condutas inapropriadas devem ser remetidas à Corregedoria da Polícia Militar." Por sua vez, a Polícia Militar, até a publicação dessa matéria, ainda não havia respondido à reportagem.