Após garantia de antecipação do 13°, ação no STF tenta evitar juros de empréstimos para aposentados

O governo federal voltou atrás e decidiu pagar nos próximos dias a antecipação de 50% do 13º salário para aposentados e pensionistas. Entretanto, a União ainda não definiu quando o benefício será pago. Temendo que esse atraso cause transtornos financeiros, o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi) entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo que as instituições financeiras não cobrem juros dos aposentados e pensionistas que fizeram empréstimos para pagar com a primeira parcela do 13º salário.

Your browser does not support the audio element. Após garantia de antecipação do Décimo Terceiro, ação no STF tenta evitar juros de empréstimos para aposentados

De acordo com o presidente do Sindnapi, Eloyzio Cuzzol, com o salário defasado, muitos aposentados recorrem a bancos e financeiras para antecipar o 13º salário para pagar dívidas. Entretanto, com o atraso do pagamento, quem não tiver uma reserva, vai ter de pagar a dívida atrasada e com juros.

“Pelo menos 58% dos aposentados recorreram ao mercado financeiro para pedir a antecipação 13º salário para as instituições”, afirmou.