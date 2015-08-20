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ECONOMIA

Após garantia de antecipação do 13°, ação no STF tenta evitar juros de empréstimos para aposentados

No Espírito Santo, cerca de 441 mil aposentados e pensionistas vão ser beneficiados com a antecipação

Publicado em 19 de Agosto de 2015 às 21:43

Publicado em 

19 ago 2015 às 21:43
O governo federal voltou atrás e decidiu pagar nos próximos dias a antecipação de 50% do 13º salário para aposentados e pensionistas. Entretanto, a União ainda não definiu quando o benefício será pago. Temendo que esse atraso cause transtornos financeiros, o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi) entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo que as instituições financeiras não cobrem juros dos aposentados e pensionistas que fizeram empréstimos para pagar com a primeira parcela do 13º salário.
Após garantia de antecipação do Décimo Terceiro, ação no STF tenta evitar juros de empréstimos para aposentados
De acordo com o presidente do Sindnapi, Eloyzio Cuzzol, com o salário defasado, muitos aposentados recorrem a bancos e financeiras para antecipar o 13º salário para pagar dívidas. Entretanto, com o atraso do pagamento, quem não tiver uma reserva, vai ter de pagar a dívida atrasada e com juros.
“Pelo menos 58% dos aposentados recorreram ao mercado financeiro para pedir a antecipação 13º salário para as instituições”, afirmou.
No Espírito Santo, cerca de 441 mil aposentados e pensionistas vão ser beneficiados com a antecipação. O governo ainda não informou como será o adiantamento, mas a previsão é que seja mantido para o fim deste mês e início de setembro. Também há a proposta de que o pagamento seja parcelado entre setembro e dezembro.

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