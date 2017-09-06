Após foto polêmica, estudantes de Medicina cumprem punição "social"

Foto de alunos de Medicina da UVV gerou polêmica na internet Crédito: Reprodução

Os doze alunos de Medicina da Universidade Vila Velha (UVV), que postaram uma foto polêmica em abril deste ano, foram punidos pela instituição a executarem “trabalhos de responsabilidade social”. Na época, a foto causou repercussão em todo o país. Os estudantes estão no último ano de graduação e, naquele momento, tiravam fotos para formatura. Em uma delas, os jovens estão de jalecos, com as calças abaixadas até o tornozelo, simulando uma genitália feminina com as mãos. Na legenda, em uma rede social, os autores da fotos utilizaram a hashtag #PintosNervosos.

A UVV não disponibilizou fonte para esclarecimento de dúvidas por meio de entrevista, mas informou, em nota, que os alunos envolvidos reconheceram que o comportamento foi inadequado e que formularam um pedido de desculpas voltado à comunidade acadêmica. A comissão de sindicância, já finalizada, propôs à reitoria que os alunos deveriam compensar o comportamento com ações construtivas para a sociedade.

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Segundo a universidade, a reitoria determinou que os alunos deveriam se comprometer a executar trabalhos de responsabilidade social, “sob a supervisão da Coordenação do Curso de Medicina, em prol das causas da mulher e de gênero”. A instituição não detalhou como e onde seriam feitos esses trabalhos, mas acrescentou que todos os alunos assinaram o acordo e se comprometeram a cumprir o que foi determinado.

“Esta foi uma forma positiva e educativa encontrada pela instituição a fim de garantir futuro exercício ético. Todos os alunos que assinaram o termo estão cumprindo com o acordo até o presente momento”, disse a UVV, finalizando a nota. O advogado que defende os universitários, Felipe de Bortoli Munhoz, foi procurado pela Rádio CBN Vitória, mas declarou que o grupo não tem interesse em falar sobre o assunto.

Alunos de Medicina da Unesc, em Colatina, reproduzem pose polêmica dos alunos da UVV, simulando uma genitália com as mãos, e com as calças abaixadas. A foto foi excluída do perfil Crédito: Reprodução | Instagram

Uma sindicância foi aberta logo depois que a veracidade da foto foi confirmada. O processo foi finalizado em dois meses, mas a UVV não divulgou o conteúdo completo da sindicância. A Federação Nacional dos Médicos e o Sindicato dos Médicos reprovam a atitude dos estudantes.

CASO EM COLATINA