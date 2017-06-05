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HUCAM

Após fechamentos, Maternidade é reaberta depois de duas semanas

Desta vez, o motivo do fechamento foi a alta demanda, o que fez com que todos os vinte leitos ficassem ocupados

Publicado em 05 de Junho de 2017 às 19:23

Publicado em 

05 jun 2017 às 19:23
A maternidade de alto risco do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam) foi reaberta na última sexta-feira (2) depois de duas semanas fechada para novas gestantes. O motivo do fechamento foi a alta demanda, o que fez com que todos os vinte leitos ficassem ocupados, segundo a chefe da Divisão Médica do hospital, Aparecida das Graças Carvalho Gomes.
Segundo a médica, os casos de necessidade de fechamento da maternidade não eram tão comuns, mas passaram a ser mais frequentes neste ano. “Não é tão frequente, mas de uns meses para cá está começando a ficar mais frequente do que era”, disse.
A médica justificou o fechamento da maternidade por duas semanas e lamentou que ele tenha sido necessário. “Chega um momento em que nós temos que pensar na segurança da paciente aqui dentro. Esse fechamento é muito ruim para a gente. Nós não temos o menor interesse em fechar e temos o maior prazer em atender, além de ser nossa obrigação."
A maternidade tem como prioridade atender gestantes que são moradoras de Vitória. No entanto, Aparecida das Graças Carvalho Gomes explica que a maternidade atende os casos de urgência e emergência de grávidas que moram em outros municípios também.
De acordo com a chefe da Divisão Médica do Hucam, a prioridade do hospital é atender gestantes que, durante a gravidez, tenham detectado problemas de saúde nelas ou nos fetos. Atualmente, o hospital conta com 16 leitos para partos e quatro para tratamento clínico na maternidade.

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