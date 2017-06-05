Após fechamentos, Maternidade é reaberta depois de duas semanas

A maternidade de alto risco do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam) foi reaberta na última sexta-feira (2) depois de duas semanas fechada para novas gestantes. O motivo do fechamento foi a alta demanda, o que fez com que todos os vinte leitos ficassem ocupados, segundo a chefe da Divisão Médica do hospital, Aparecida das Graças Carvalho Gomes.

Segundo a médica, os casos de necessidade de fechamento da maternidade não eram tão comuns, mas passaram a ser mais frequentes neste ano. “Não é tão frequente, mas de uns meses para cá está começando a ficar mais frequente do que era”, disse.

A médica justificou o fechamento da maternidade por duas semanas e lamentou que ele tenha sido necessário. “Chega um momento em que nós temos que pensar na segurança da paciente aqui dentro. Esse fechamento é muito ruim para a gente. Nós não temos o menor interesse em fechar e temos o maior prazer em atender, além de ser nossa obrigação."

A maternidade tem como prioridade atender gestantes que são moradoras de Vitória. No entanto, Aparecida das Graças Carvalho Gomes explica que a maternidade atende os casos de urgência e emergência de grávidas que moram em outros municípios também.