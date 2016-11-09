O produtor rural Francisco Rossini, de 60 anos, conhecido como “Chico da Mata” tem uma propriedade há 30 anos. Em vez de produzir sem pensar na natureza, separou uma área para preservação. Hoje colhe os frutos, com dez nascentes que abastecem a propriedade dele e outras localidades. “É só pegar, cercar uma área de nascente, proteger, plantar algumas árvores. A vegetação sobe e logo chega a água”, simplifica.

Your browser does not support the audio element. Após exemplo de produtor, Estado faz acordo para conservação de bacias no Norte

A ideia espontânea do produtor rural agora deve atingir outras cinquenta propriedades do Espírito Santo. Nesta quinta-feira (9) foi firmada uma parceria público-privada entre a empresa Coca Cola, o governo e ONGs ambientais especializadas em recuperação ambiental. O objetivo é fazer com que a ideia de “Chico da Mata” ajude a salvar rios que compõem a bacia hidrográfica de Barra Seca e Foz do Rio Doce.

Cerca de R$ 1 milhão serão investidos pela empresa de bebidas, que vai financiar os estudos e convencer os produtores rurais ao projeto. Segundo o secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Aladim Cerqueira, o Governo do Estado pagará um valor como incentivo à eles. “Nós estamos injetando recursos para outros produtores fazerem também. O Reflorestar paga os custos da recuperação ao produtor e dá um benefício de renda para cercar uma nascente, enriquecer uma floresta e implementar um sistema de manejo mais sustentável”, disse.

Seca no Norte

O projeto integra produtores de municípios como Vila Valério, Jaguaré e Sooretama, no Norte do Estado, locais que passam por dificuldades com a seca, de acordo com a presidente do comitê das bacias da região, Dolores Colle. “A bacia passa por uma seca extrema, onde a água já não existe, praticamente. Que esse seja um projeto para recuperar os mananciais e caso tenha outra seca, possamos passar com mais tranquilidade”, disse.