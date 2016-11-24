Após estagnar, Construção Civil estima crescimento de 30% em 2017

O número de empreendimentos imobiliários em construção na Grande Vitória caiu 16,3% em um período de sete meses. A falta de interesse de clientes está diretamente relacionada às crises financeira e política do país. Essas são as conclusões do 30º Censo Imobiliário, divulgado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon). A perspectiva do sindicato é que o setor cresça 30% em 2017.

Em novembro de 2015 haviam 19.723 unidades em produção, já em junho deste ano o número foi de 16.493. No período, também foram lançados 873 empreendimentos e 2.502 foram concluídos. Desde 2012 o Estado registra queda ano a ano no número de unidades em construção.

Your browser does not support the audio element. Após estagnar, Construção Civil estima crescimento 30 por cento em 2017

De acordo com o diretor de Economia e Estatística do Sinduscon, Eduardo Borges, as crises financeira e política foram determinantes para a queda. Porém, a expectativa é que o mercado volte a crescer no próximo ano.“Parece que o pior já passou. A tendência agora, com a queda de juros, é que a economia possa melhorar. É isso que esperamos para 2017”, avaliou.

Vila Velha é o município com maior número de novos empreendimentos ofertados - o índice da cidade, na Grande Vitória, é de 54% -, sendo que Coqueiral de Itaparica e Praia da Costa são os bairros com a maior quantidade de construções na Grande Vitória, seguidos de Jardim Camburi – na Capital.

Preferência por um três quartos