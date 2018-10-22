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Obras no primeiro semestre

Após entraves, governo autoriza edital do Hospital Geral de Cariacica

A previsão do Governo é de que a obra comece no primeiro semestre de 2019 e dure 48 meses

Publicado em 22 de Outubro de 2018 às 13:51

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

22 out 2018 às 13:51
Hospital Geral de Cariacica deve custar R$ 280 milhões Crédito: Divulgação|Governo do ES
O Governo do Estado autorizou, nesta segunda-feira (22), a publicação do edital para a construção do Hospital Estadual Geral de Cariacica. A previsão é que a obra tenha início no primeiro semestre de 2019 e após 48 meses - quatro anos - seja finalizada. Por duas vezes, a Justiça suspendeu a licitação para contratação da empresa responsável por gerenciar esse projeto. Agora, o Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (Iopes), responsável pela obra, vai publicar nesta terça o edital para execução. O investimento será de cerca de R$ 280 milhões.
O hospital será construído às margens da rodovia Leste Oeste, no bairro Campo Belo, e terá 400 leitos. Questionado se as decisões judiciais que atrasaram o início da obra podem voltar a se repetir, o secretário estadual de Saúde, Ricardo de Oliveira, afirmou que depende do andamento do edital, incluindo os prazos.
"Essa garantia ninguém pode dar porque o licitante pode recorrer à Justiça e como você vai saber o que a Justiça vai decidir se tiver uma disputa com relação ao edital? Só vamos saber disso daqui a 120 dias", argumentou.
Após entraves, governo autoriza edital do Hospital Geral de Cariacica
ESTRUTURA
O prédio planejado terá oito pavimentos e um heliporto, com uma unidade de atendimento adulto e infantil, com serviço de maternidade e com pronto-socorro clínico e cirúrgico, além de UTI, UTI Pediátrico, UTI neonatal e uma unidade de cuidados intensivos neonatais. A maternidade, com 40 leitos, será referência para a gestação de alto risco e risco habitual.
O secretário comentou sobre a melhoria prevista no atendimento da rede pública na Grande Vitória após a inauguração do hospital. "Se você tem uma estrutura maior, com um hospital desses, você vai ter um impacto no atendimento à população que demanda esse serviço. São mais de 30 mil diárias de UTI por ano, são mais de 8 mil atendimento em pronto socorro".
O hospital vai ter as seguintes especialidades: clínica médica, neurologia, nefrologia, cirurgia geral, maternidade e cirurgia de cabeça e pescoço. Durante o período de construção do hospital, a estimativa é de abrir 1,2 mil vagas de empregos.
Perfil técnico
Área do Terreno 35.842,00 m2
Área construída 37.976,67m2
Valor estimado (obra + equipamentos) R$ 280 milhões
Prazo de execução 48 meses
Publicação do edital da obra Outubro/2018
Previsão de início da obra 1º Semestre/2019
Geração de empregos 1,2 mil (400 diretos). As oportunidades serão para os cargos de auxiliar de obras, pedreiro, carpinteiro, bombeiro hidráulico, eletricista e encarregado de obra, dentre outras.  
Atendimento estimado
Pronto-Socorro 8.200 pessoas/mês
Diárias de UTI 30.000 diárias/ano
Diárias de UTIN 33.000 diárias/ano
Maternidade 22.000 diárias/ano
Clínicas 34.000 diárias/ano
Número de vagas de veículos: 382
O edifício será composto por:
1º pavimento (térreo): pronto-socorro, pronto atendimento, centro de diagnóstico, hospital dia e centro cirúrgico;
2º pavimento: maternidade, centro obstétrico, pronto atendimento obstétrico, entrada social do hospital e maternidade;
3º pavimento: UTI pediátrica e neonatal, internação pediátrica;
4º pavimento: administração, diretoria, centro de estudos, laboratórios, praça de convivência, infraestrutura predial;
5º e 6º pavimentos: UTI adulto;
7º e 8º pavimentos: internação.
Fonte: Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo

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