Após empresária ser mordida, cães passeiam sem coleira em Vitória

Uma semana após uma empresária ter sido mordida por um cachorro sem guia na Ilha do Boi, em Vitória, donos de animais continuam a passear com os bichos sem coleiras no mesmo local. Na manhã deste domingo (08), a reportagem da rádio CBN Vitória flagrou o cão de um homem pulando dentro de um carro de uma família no estacionamento próximo à Praia Grande, mesmo local da ocorrência da última semana.

O ouvinte da CBN Vitória, Eraylton Moreschi, relatou que também viu cães andando sem guias neste fim de semana na Praça dos Namorados, na Praia do Canto. De acordo com Moreschi, ele chegou a ver um Doberman sem coleira no local no último sábado (7).

Neste domingo, ele conversou com o dono de um Golden Retrievier que brincava sem guia na Praça dos Namorados. O homem afirmou nunca ter recebido orientação da Guarda Municipal para não passear com o animal sem guia. Moreschi afirma que chegou a questionar agentes que estavam no local para saber se eles eram orientados a fazer esse tipo de fiscalização.

Your browser does not support the audio element. Após empresária ser mordida, cães sem coleira em Vitória

“Eu me dirigi aos guardas que estavam próximos aos banheiros e questionei sobre essa condição, se eles tinham instrução para conversar e orientar proprietários de cachorros. Eles disseram que não têm essa qualificação nem essa função.”

De acordo com o secretário municipal de Segurança Urbana, Fronzio Calheira, a Guarda Municipal atua nesses casos quando acionada e não faz fiscalizações rotineiras de cachorros andando sem guia. “Quando há a demanda, a Guarda é acionada por meio do 190 e atua.”

O subsecretário de Bem Estar Animal de Vitória, Ademir Barbosa Filho, afirma que a fiscalização é feita, principalmente, pela Secretaria de Meio Ambiente e que o foco da prefeitura é na educação dos donos de cachorros, mas que quem leva os cães para passear sem guia pode ser multado em R$ 100. "Estamos nesse processo de educação, mas a legislação prevê punição pecuniária para aquele que não atender os requisitos da lei."

Na última semana, a empresária Lorena Ferreira Santos foi mordida por um poodle enquanto passeava com o cachorrinho dela, da raça Shih-tzu. Na ocasião, o subsecretário de Bem Estar Animal de Vitória, Ademir Barbosa Filho, disse que a prefeitura apela para o bom senso dos donos e que a Guarda Municipal fazia abordagens para orientar as pessoas.

O que prevê a legislação na Grande Vitória

O que dizem as prefeituras da Grande Vitória sobre o passeio de animais domésticos pelas vias urbanas? De acordo com a prefeitura de Vitória, não há nenhum impedimento legal para passear com os animais nesses locais. No entanto, há regras que devem ser cumpridas. Desde que que os cães estejam com coleiras e guias adequadas ao tamanho e porte, além de ser conduzido por uma pessoa com idade e força suficientes para controlar os movimentos do animal.

Em Vila Velha, a Lei Municipal prevê que o trânsito de animais pelos logradouros públicos só será admitido nas seguintes condições: estar o animal portando a coleira de identificação; estar acompanhado de pessoa maior de 16 anos e com guia; os animais de grande porte devem usar focinheira. Cabe ao tutor do animal, recolher as fezes imediatamente. Na cidade é proibida a permanência de animais em praias, salvo se tiver local específico para permanência dos mesmos.

Na Serra, o Código de Posturas proíbe a permanência de animais soltos em áreas externas. Os animais devem ser conduzidos em coleiras e não podem oferecer riscos. A Vigilância Ambiental em Saúde recomenda que os donos não levem os animais de estimação para a areia e água da praia.