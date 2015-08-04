Após duas semanas de recesso, deputados não votam projeto algum

Após duas semanas de recesso parlamentar, os deputados estaduais voltaram ao trabalho em ritmo lento. Na sessão desta segunda-feira (3), que abriu os trabalhos deste segundo semestre, nenhum projeto foi votado. A sessão contou apenas com a fase das comunicações, onde os parlamentares, em sua maioria, fizeram discursos sobre suas próprias atividades no período de recesso. No momento das votações, grande parte dos deputados não registrou presença e a sessão caiu.

Na pauta, havia 15 itens a serem discutidos. Logo no primeiro ponto, a análise de um veto do Governo do Estado a um projeto do deputado Euclério Sampaio (PDT), a sessão caiu. O projeto fala sobre o envio de carta registrada aos candidatos de concursos públicos. Mesmo com 26 deputados presentes na sessão, boa parte não registrou presença no momento da votação, o que fez a sessão cair.

Alguns parlamentares contaram que a ação foi orquestrada pelo líder do governo, Gildevan Fernandes (PV). Por sua vez, o deputado disse que todas as pautas serão votadas nesta terça-feira (4) e que é preciso mais um dia para análise de algumas emendas de outros projetos.

“Foi em comum acordo com todos os deputados de deixar a ordem do dia para terça a fim de amadurecer mais os projetos. Teremos oportunidade de aprofundar mais. Por exemplo, o segundo ponto da pauta que fala sobre o regime jurídico de terras devolutas. As votações interessam ao governo, mas as questões ainda não estão fechadas”, disse.