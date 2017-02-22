Quase duas semanas depois da nomeação de 56 candidatos aprovados no concurso da Guarda Municipal Civil da Serra, os homens permanecem sem sair às ruas para fazer o patrulhamento. Os agentes da guarda estão se apresentando no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, onde cumprem a carga horária na sede da secretaria de Defesa Social.
Segundo o chefe da Guarda Municipal da Serra, Capitão Darcy, o motivo pelos quais os homens ainda não saíram às ruas é a falta de permissão para porte de arma, que ainda aguarda liberação da Polícia Federal.
Após duas semanas das nomeações, guarda municipal da Serra ainda não saiu às ruas
O armamento já está disponível para uso e os agentes foram treinados para fazer o manuseio. Ainda de acordo com o chefe da Guarda, o secretário de Defesa Social já está em contato com as autoridades da PF para que a posse seja liberada.
A guarda armada foi nomeada no último dia 8, entrando em exercício imediato após a formalização do ato de posse. Segundo a prefeitura, os guardas deveriam atuar de forma efetiva na operação de volta às aulas, contribuindo para a segurança e ordem do período. Além disso, as regiões comerciais, unidades de saúde e locais de grande concentração de pessoas receberiam patrulhamento constantes.
No entanto, as aulas ainda não começaram em algumas escolas do município por falta de segurança. Nesta terça-feira (21), moradores de Nova Almeida, fizeram uma manifestação devido a insegurança no entorno da escola municipal Julite Miranda Freitas, que ainda não iniciou o ano letivo.
Aquisição
Foram adquiridos pelo município, oito carros e oito motocicletas, além de armamento e coletes balísticos para que os agentes fossem às ruas. Pelo fato da reportagem ter conversado diretamente com o chefe da guarda, a assessoria da administração preferiu não se pronunciar sobre o assunto.