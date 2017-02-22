Quase duas semanas depois da nomeação de 56 candidatos aprovados no concurso da Guarda Municipal Civil da Serra, os homens permanecem sem sair às ruas para fazer o patrulhamento. Os agentes da guarda estão se apresentando no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, onde cumprem a carga horária na sede da secretaria de Defesa Social.

Segundo o chefe da Guarda Municipal da Serra, Capitão Darcy, o motivo pelos quais os homens ainda não saíram às ruas é a falta de permissão para porte de arma, que ainda aguarda liberação da Polícia Federal.

Your browser does not support the audio element. Após duas semanas das nomeações, guarda municipal da Serra ainda não saiu às ruas

O armamento já está disponível para uso e os agentes foram treinados para fazer o manuseio. Ainda de acordo com o chefe da Guarda, o secretário de Defesa Social já está em contato com as autoridades da PF para que a posse seja liberada.

A guarda armada foi nomeada no último dia 8, entrando em exercício imediato após a formalização do ato de posse. Segundo a prefeitura, os guardas deveriam atuar de forma efetiva na operação de volta às aulas, contribuindo para a segurança e ordem do período. Além disso, as regiões comerciais, unidades de saúde e locais de grande concentração de pessoas receberiam patrulhamento constantes.

No entanto, as aulas ainda não começaram em algumas escolas do município por falta de segurança. Nesta terça-feira (21), moradores de Nova Almeida, fizeram uma manifestação devido a insegurança no entorno da escola municipal Julite Miranda Freitas, que ainda não iniciou o ano letivo.

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