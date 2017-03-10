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Após duas quedas consecutivas, endividamento volta a crescer na Grande Vitória

No total dessas famílias 7% afirmam na pesquisa que não vão conseguir pagar as contas

Publicado em 10 de Março de 2017 às 14:00

Publicado em 

10 mar 2017 às 14:00
Após duas quedas consecutivas no final do ano passado, o endividamento voltou a crescer na Grande Vitória, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), divulgada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio-ES). 67,1% das famílias estão nessa situação. Em janeiro eram 63%.
No caso da inadimplência, ou seja, quem está com as contas em atraso, o número chega a 35,7% das famílias. No mês de fevereiro do ano passado eram 29,2%. No total 7% não vão conseguir pagar as contas.
Nesse número está a auxiliar de serviços gerais Maria Roseni Lira, de 45 anos. Ela, o marido e o filho de 18 anos estão desempregados e as principais contas estão atrasadas. Com o currículo na mão, nesta sexta-feira ela tentava resgatar uma conta inativa do FGTS. “Estou com problema de coluna. Meu marido também. Ele foi em Viana busca de emprego hoje. Nossas condições financeiras, só Jesus para ter misericórdia”, lamenta.
Após duas quedas consecutivas, endividamento volta a crescer na Grande Vitória
Segundo o diretor da Fecomércio-ES, José Carlos Bergamin, é normal que a situação aconteça após o período de festas, em que as famílias usam as mais diversas formas de crédito, como cheque especial e cartão de crédito. Ele explica, no entanto, que no momento atual da economia, deve-se ter cuidado. “O nível não é tão alto assim. O que é preocupante são as famílias que não conseguem colocar as contas em dia. O motivo é a economia desestabilizada: perdeu-se emprego, veio a inflação e o juros estavam muito altos”, analisa.
Na pesquisa da Fecomércio-ES ainda foi constatada uma elevação no endividamento por cartão de crédito, que chega agora a 72,3%. No ano passado, chegou ao menor patamar em outubro, com 51%. 

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