Após dez anos de obras, Rodovia Leste Oeste será liberada em dezembro

Depois de 10 anos de obras, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) garante que a Rodovia Leste Oeste, que vai ligar a BR 262, em Cariacica, à Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, será liberada para o tráfego de veículos em dezembro. A conclusão das obras, entretanto, vai ficar para 2018. Desapropriações e intervenções não previstas inicialmente no contrato são apontadas como os motivos para a demora na construção da rodovia, que vai custar R$ 300 milhões para os cofres públicos.

A obra já passou por várias etapas. Atualmente, segundo o diretor geral do DER, Enio Bergoli, 80% da rodovia está concluída. Recentemente a ponte sobre o Rio Marinho foi finalizada, mas dois viadutos ainda precisam ficar prontos para que a pista seja liberada para a circulação de veículos. Um viaduto fica localizado em Rio Marinho, Vila Velha, onde há uma transposição da Cesan e outro no bairro Santa Catarina, em Cariacica. Segundo Bergoli, os viadutos ficam prontos até novembro.

“Queremos entre 30 de novembro e 15 de dezembro, se não houver nenhum fato novo, finalizar o ciclo viário. Para o ano que vem ficam as pequenas intervenções de acesso, como a ligação de algumas vias com a nova rodovia”, disse.

A Rodovia Leste Oeste vai custar R$ 300 milhões para o Estado. Quando a obra teve início, em 2007, a promessa do Governo do Estado era que a rodovia fosse concluída em 2 anos. Dez anos depois, o diretor do DER explica que problemas com adutoras, solo e desapropriações fizeram com que a obra atrasasse.

“Todas as intervenções viárias na área urbana são mais complexas. Ali existem pessoas, bairros e precisamos fazer as obras permitindo o ir e vir das pessoas, o fluxo do comércio. Também há as desapropriações, ao longo do complexo viário da Leste Oeste são mais de 500 desapropriações, até igrejas foram desapropriadas. Tem também muitas interferências de rede de dados, elétricas. É diferente de fazer uma rodovia no interior, na área rural”, destacou.