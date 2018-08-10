Após desocupação, famílias sem-teto se instalam em calçada, na Serra

Cerca de 32 famílias foram despejadas de terreno na Serra Crédito: Eduardo Dias

Um grupo com mais de 10 famílias sem-teto está instalado em uma calçada do bairro Novo Horizonte, na Serra, deste a noite desta quinta-feira (9). O local foi escolhido após o grupo, de aproximadamente 40 pessoas, ser retirado do terreno onde morava. A área, no mesmo bairro, pertence à prefeitura da Serra e a desocupação aconteceu por ser considerada de proteção ambiental. Os barracos onde as famílias moravam foram destruídos.

Your browser does not support the audio element. Famílias sem-teto estão instaladas em calçada de bairro, na Serra

A primeira parte do grupo foi retirada do terreno na última segunda-feira e organizou um protesto na Avenida Brasil, que é a principal de Novo Horizonte. Um novo protesto no local voltou a acontecer na manhã desta sexta-feira. A avenida ficou fechada por mais de 40 minutos e foi liberada após uma conversa dos manifestantes com policiais militares.

Terreno onde as famílias viviam Crédito: Eduardo Dias

De acordo com os moradores, 32 famílias moravam no terreno. Após a desocupação, algumas conseguiram abrigo na casa de parentes e também em igrejas da região. A desempregada Valéria Rodrigues Cruz está na calçada com o marido e mais três filhos. Ela afirma que o casal não tem um lugar para morar.

"A gente está pela misericórdia de Deus, a gente não tem a onde ir e não tem a quem recorrer. A gente está sem destino mesmo. Vamos ficar na calçada, dormimos aqui e vamos continuar aqui, porque não temos para onde ir", disse a Valéria.