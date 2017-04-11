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Após denúncias, polícia faz operação em postos de combustíveis

Cerca de 25 postos da Grande Vitória foram fiscalizados nesta terça-feira. A ação faz parte de uma operação conjunta da Polícia Civil e ANP, que apura a qualidade do álcool e da gasolina capixaba. Em nenhum dos estabelecimentos foi encontrado combustível adulterado

Publicado em 11 de Abril de 2017 às 19:05

Publicado em 

11 abr 2017 às 19:05
Cerca de 25 postos de combustíveis da Grande Vitória foram fiscalizados nesta terça-feira (11). A ação faz parte de uma operação conjunta da Polícia Civil e Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que apura a qualidade do álcool e da gasolina capixaba. A operação terá continuidade nos próximos dias com fiscalização nos postos de combustíveis no interior do Estado. Na operação desta terça, em nenhum posto foi encontrado combustível adulterado.
De acordo com o superintendente de Polícia Especializada, delegado José Darcy Arruda, os postos foram selecionados por meio de denúncias e por vender combustível com preço mais acessível. “Sempre recebemos denúncias de consumidor a respeito de qualidade. Elencamos os postos através de trabalho de campo, inteligência e por postos que estão ofertando combustível com preço mais barato. Queríamos saber se tinha alguma adulteração e não teve”, afirmou.
O superintendente adjunto de fiscalização da ANP, Marcelo Silva, destaca que em todos os postos visitados, foi realizado o “teste da proveta”, que determina o teor de álcool no combustível. Todos os postos estavam dentro da legalidade. “Nós adicionamos gasolina e água e promovemos uma interação entre os dois para separar o álcool e aí se encontra o percentual de etanol na mistura. Todos os postos estavam dentro das especificações”, disse.
De acordo com o representante da ANP, a operação também vai fiscalizar os combustíveis que entram no Estado. O órgão constatou houve aumento na quantidade de produtos que chegam no Espírito Santo que podem ser usados na adulteração de combustíveis.

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