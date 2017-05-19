Após denúncias, Oncologia do Hospital Infantil vai para o HPM

Após denúncias da imprensa e do Ministério Público Estadual (MP-ES), o Governo do Estado decidiu transferir o setor de oncologia do Hospital Infantil para o Hospital da Polícia Militar (HPM), semelhante ao que será feito com o Pronto-Socorro. A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) não explicou quantos leitos devem ser oferecidos, mas disse que a situação vai melhorar. O prazo para a transferência é de quatro meses.

Your browser does not support the audio element. Após denúncias, setor de Oncologia do Hospital Infantil vai para o HPM

Nas últimas semanas, mães enviaram à imprensa fotos e vídeos de situações que mostravam a calamidade em que se encontrava o setor de oncologia do Hospital Infantil, como crianças sendo atendidas em corredores, cadeiras plásticas e próximas a latas de lixo. Além disso, as mães disseram que medicamentos de quimioterapia chegam a atrasar 30 dias.

A ideia de transferir o setor de oncologia de Santa Lúcia para Bento Ferreira, onde fica o HPM e estava funcionando a emergência do Hospital São Lucas, surgiu após uma audiência de conciliação entre o Governo do Estado, MP-ES e outros órgãos.

Além das denúncias das últimas semanas, desde 2011 o MP-ES ajuizou várias ações contra a Sesa por causa do atendimento do Hospital Infantil. Segundo a promotora de justiça Inês Thomé Poldi Taddei, a ideia de levar o setor para o HPM pode ser benéfica temporariamente. “Ameniza um pouco a situação do Hospital Infantil. É claro que outras audiências devem ser realizadas para que se chegue a uma solução definitiva”, explicou.

Segundo o secretário estadual de saúde, Ricardo de Oliveira, outras ações serão tomadas a longo prazo, como a reforma do Hospital Infantil em Santa Lúcia, com a previsão de oito meses para a primeira etapa. “Com a transferência da urgência para o HPM, assim como a oncologia, você ganha espaço para ampliar outros programas no Infantil. Vamos iniciar uma obra lá em cima, que já tem o projeto feito. Estamos apenas aguardando essa transferência”, disse.