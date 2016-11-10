O Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai convocar uma nova reunião para definir uma possível greve estudantil na instituição. Na última convocada, nesta quarta-feira (10), mais de mil votaram a favor da greve, porém o diretório não reconheceu o método adotado pela votação.

Segundo o presidente do DCE, Rafael Simões, a assembleia é unificada e aconteceu em outros Campi da Ufes no Estado, com a anotação dos nomes e matrículas dos alunos como lista de presença. De acordo com ele, a organizada em Goiabeiras foi feita por outros estudantes e não há como comprovar que todos eram estudantes da Universidade. “Em Goiabeiras um grupo da Ufes que compõe algumas ocupações foi contra fazer essa votação em lista, que iria garantir que só estudante pudesse votar, fazendo apenas a contagem das mãos levantadas”, acrescentou.

Your browser does not support the audio element. Após confusão, Diretório da Ufes vai convocar nova assembleia para definir greve estudantil

Rafael disse que uma nova assembleia deve acontecer após o feriado da Proclamação da República, na próxima semana. Ele disse que os estudantes que votaram a favor podem não ir à aulas, mas não haverá um pedido do DCE para suspensão do calendário escolar.

Em Alegre foram 47 pessoas a favor e 7 contra. Em São Mateus 379 estudantes votaram a favor da greve e 68 contra. Em Maruípe 50 foram a favor e 345 contra uma greve estudantil. Na votação realizada em Goiabeiras 1.098 votaram a favor da greve.

Oposição contesta

A reportagem da CBN tentou contato com organizadores da assembleia na Ufes, mas não foram localizados. Em comentários na página do DCE, no entanto, alguns estudantes disseram que após a contagem dos favoráveis à greve houve uma conferência das matrículas dos alunos. Ao Gazeta Online, um integrante da chapa de oposição ao DCE, Leonardo Muniz, disse que o movimento é legal e os estudantes estão em greve.