Após comunicado, prefeitura de Vitória corta ponto dos professores

Professores de Vitória estão de greve desde o dia 26 de março Crédito: Eduardo Dias

Com a greve dos professores da rede municipal completando 29 dias nesta segunda-feira (23), a Prefeitura de Vitória cumpriu o comunicado feita na semana passada e cortou o ponto de todos os professores que aderiram ao movimento grevista, que começou no final de março. A alegação da prefeitura para a decisão é o fato da greve ter sido considerada ilegal pela Justiça.

Your browser does not support the audio element. Após comunicado, prefeitura de Vitória corta ponto de professores

Um dos professores grevistas apresentou à reportagem da CBN Vitória o contracheque dos vencimentos referentes ao mês de abril. O documento mostra que foram contabilizadas 30 faltas para o professor, que recebeu um salário líquido de apenas R$ 508,00. O desconto no salário foi superior a R$ 2 mil reais.

Professores que aderiram ao movimento grevista puderem conferir descontos no contracheque nesta segunda-feira (23) Crédito: Eduardo Dias

O corte de ponto foi interpretado por muitos professores como uma intimidação da prefeitura. Com o corte no salário, muitos professores já decidiram que vão voltar ao trabalho normalmente nesta terça-feira (24), antes da greve ultrapassar os 30 dias, mesmo que as negociações entre o sindicato trabalhista e a prefeitura não tenha chegado ao fim.

"Vi professores chorando hoje, quando viram que o ponto foi cortado e não vão receber o salário completo. É uma situação grave de intimidação. Vamos voltar a trabalhar amanhã (terça-feira), porque não podemos ficar sem receber", explicou a diretora de uma escola, que pediu para não se identificar.

Além do corte no ponto, professores reclamaram que receberam mensagens da prefeitura pelo celular, alertando que novos professores podem ser contratados para ocupar o lugar dos grevistas.

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

O professor Paulo Loureiro, representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo, afirmou que o Sindiupes vai fazer uma assembleia extraordinária nesta terça-feira (24), às 9h da manhã, no Centro Sindical dos Bancários, em Vitória.

O movimento grevista parou cerca de 70 escolas na Capital, deixando cerca de 35 mil alunos sem aula. A principal reivindicação dos professores é a reposição de perda inflacionária dos últimos quatro anos, um total aproximado de 28%. A prefeitura argumenta que não vai negociar enquanto a greve não chegar ao fim.

A reportagem da CBN Vitória entrou em contato com a Secretaria de Educação de Vitória, para ter mais informações sobre as negociações da greve, mas ainda não recebeu respostas.

SELEÇÃO

Professores de Vitória fizeram protesto na última sexta-feira (20) Crédito: Eduardo Dias

Em meio à greve de professores da rede municipal de ensino, a Prefeitura de Vitória decidiu abrir processo seletivo, em caráter emergencial, para a contratação temporária de professores. A oferta é destinada a profissionais de educação básica nas áreas de Educação Artística, Língua Inglesa e Língua Portuguesa. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município na última sexta-feira (20), em uma edição extraordinária.

As inscrições para o processo seletivo começam nesta terça-feira (24), e terminam no dia seguinte, às 23h54 da quarta-feira (25). As inscrições só poderão ser feitas pela internet. A carga horária, local e turno de atuação dos contratados atenderão às necessidades temporárias do município de Vitória.

AVISO AOS PAIS

Pais de alunos receberam mensagem no celular com aviso sobre contratação de professores Crédito: Reprodução

Alguns pais chegaram a receber, via torpedo de celular, um aviso a respeito da contratação de professores. "PMV informa: Mais professores serão contratados para normalizar aulas", diz o SMS. A Prefeitura de Vitória, no entanto, afirma não saber quem enviou tais mensagens, mas confirmou que a informação está correta.

GREVISTA CONVOCADOS AO TRABALHO

Na mesma edição extra do Diário Oficial do Município, publicada na sexta-feira (20), a Prefeitura de Vitória convocou todos os professores em greve a retornarem imediatamente às suas atividades , sob pena de instauração de processo administrativo que, de acordo com a lei, pode chegar à demissão por "faltar ao serviço por mais de 30 dias consecutivos sem justa causa".

Os professores grevistas estão prestes a completar um mês afastados do trabalho em reivindicação que fazem pela reposição da perda inflacionária dos últimos quatro anos, de aproximadamente 28%, e também execução do plano de carreira. De acordo com a categoria, o plano de carreira não está sendo obedecido desde 2016.

Em nota publicada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes) nesta sexta (20), a entidade reitera que a greve continua e que, com ela, cerca de 35 mil estudantes estão sem aula. De acordo com a publicação, os professores enfrentam ainda "descaso total" por parte da prefeitura, já que eles dizem que o órgão sequer agendou uma reunião.