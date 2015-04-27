O incêndio em área de vegetação próximo ao Parque da Fazendinha, em Jardim Camburi, Vitória, foi controlado depois de cinco dias. Na manhã desta segunda-feira (27), ainda havia uma pequena propagação de fumaça no local, mas sem focos de incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo se propagava de forma semelhante a da área de turfa, que queima há mais de dois meses na Serra.
Após cinco dias, incêndio em Jardim Camburi é controlado, diz Bombeiros
Em Jardim Camburi, diversos moradores passaram por problemas nos últimos dias. O administrador Carlos Barcellos teve a casa tomada por fuligem e muita fumaça, que causou dificuldades respiratórias na família. Na manhã desta segunda, a situação era mais tranquila na região.
“Nessa semana a situação foi muito complicada. O fogo se intensificou, nos últimos dias foi um caos. Não dava nem para respirar. Tivemos uma chuva e o fogo controlado, acho que agora está tudo certo”, disse.
Morador de Jardim Camburi, o economista Vitor Gandine foi até o local onde acontecia o incêndio, nesta segunda, para conferir se a situação havia mesmo sido contornada: “O cheiro forte aqui continua, tenho amigos que estão até ficando fora de casa com as crianças para evitar problemas respiratórios. Mas, agora parece que a situação está controlada”.
Durante o combate ao fogo, no domingo (26), o Tenente Lourenção, do Corpo de Bombeiros, informou que a suspeita é de que o fogo tenha sido provocado por ação humana. Nesta segunda, o Corpo de Bombeiros informou que não houve novas ocorrências após o fogo ser controlado.
Já na área de turfa, na Serra, o Corpo de Bombeiros informou que as chuvas dessa noite amenizaram a emissão de fumaça, mas não apagaram as chamas.
Na área próxima ao Terminal Intermodal da Serra (Tims), na Rodovia do Contorno, houve progresso, devido ao trabalho realizado com mais intensidade durante o domingo (26). As ações serão reforçadas para extinguir e controlar completamente o incêndio neste setor, informaram os bombeiros.