O incêndio em área de vegetação próximo ao Parque da Fazendinha, em Jardim Camburi, Vitória, foi controlado depois de cinco dias. Na manhã desta segunda-feira (27), ainda havia uma pequena propagação de fumaça no local, mas sem focos de incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo se propagava de forma semelhante a da área de turfa, que queima há mais de dois meses na Serra.

Your browser does not support the audio element. Após cinco dias, incêndio em Jardim Camburi é controlado, diz Bombeiros

Em Jardim Camburi, diversos moradores passaram por problemas nos últimos dias. O administrador Carlos Barcellos teve a casa tomada por fuligem e muita fumaça, que causou dificuldades respiratórias na família. Na manhã desta segunda, a situação era mais tranquila na região.

“Nessa semana a situação foi muito complicada. O fogo se intensificou, nos últimos dias foi um caos. Não dava nem para respirar. Tivemos uma chuva e o fogo controlado, acho que agora está tudo certo”, disse.

Morador de Jardim Camburi, o economista Vitor Gandine foi até o local onde acontecia o incêndio, nesta segunda, para conferir se a situação havia mesmo sido contornada: “O cheiro forte aqui continua, tenho amigos que estão até ficando fora de casa com as crianças para evitar problemas respiratórios. Mas, agora parece que a situação está controlada”.

Durante o combate ao fogo, no domingo (26), o Tenente Lourenção, do Corpo de Bombeiros, informou que a suspeita é de que o fogo tenha sido provocado por ação humana. Nesta segunda, o Corpo de Bombeiros informou que não houve novas ocorrências após o fogo ser controlado.

Já na área de turfa, na Serra, o Corpo de Bombeiros informou que as chuvas dessa noite amenizaram a emissão de fumaça, mas não apagaram as chamas.