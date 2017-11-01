Após carta emocionante, mulher abraça PMs que salvaram vida do marido

O vídeo de uma mulher agradecendo os policiais que evitaram que o marido dela pusesse fim à própria vida emocionou muitas pessoas nas redes sociais. No filme, os policiais que participaram da ação leem a carta escrita pela esposa, na qual agradece pelo trabalho feito pelos militares. No fim, a mulher aparece de surpresa na sala e abraça todos os PMs, um por um.

A carta endereçada aos policiais fala da salvação de toda a família e também chama de anjos os militares que participaram da ocorrência. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, ela ressaltou a importância de que as pessoas tenham atenção e carinho com quem está enfrentando problemas ou que tenham problemas psicológicos.

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A edição da filmagem foi feita pela própria corporação

A esposa elogiou o trabalho feito pelos policiais. “Ali dentro há homens que são guerreiros que saem todo dia para salvar vidas e arriscar as próprias vidas pelos outros. Em um momento tão dramático como aquele, eles souberam levar a situação da melhor forma e conseguiram salvar uma vida.”

O comandante do Policiamento Ostensivo Metropolitano, coronel Alexandre Ramalho, disse que toda a Polícia Militar ficou muito agradecida e feliz pela carta recebida e que o sentimento é dever cumprido.

E também explicou que muitos policiais são preparados para lidar com situações críticas como essa. “Os policiais militares vão para o local e adotam as primeiras providências. Ou seja, evitar que outras pessoas se aproximem, que é o que chamamos de isolamento, e iniciar imediatamente uma verbalização pacificadora, na tentativa de mostrar ao indivíduo que esse não é o melhor caminho, que existem outras oportunidades e que a vida é o bem maior que ele possui.”