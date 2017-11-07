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Redes Sociais

Sequestro

Após boatos na internet, delegado pede respeito à mãe de Thayná

Thayná foi sequestrada no dia 17 de outubro. A mãe dela é vítima de comentários maldosos nas redes sociais

Publicado em 07 de Novembro de 2017 às 19:47

Publicado em 

07 nov 2017 às 19:47
A mãe da menina Thayná Andressa de Jesus, de 12 anos, desabafou a respeito de boatos que circulam em redes sociais. Clemilda de Jesus foi à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória, para saber detalhes sobre a investigação do sequestro da filha. Na porta da delegacia, a mulher refutou comentários maldosos feitos na internet.
A mãe de Thayná afirmou que não vai desistir de encontrar respostas para o sumiço da filha, apesar de ter ficado sentida com os boatos. “Se isso me abalou? Abalou, sim. Também me desestruturou. Mas isso não vai calar a minha boca. Eu não vou ficar calada porque eu não devo nada para a Justiça. Se eu devesse, entregaria a minha vida pela minha filha. Mas eu busquei porque o interesse é meu, a filha é minha, a dor é minha, o sofrimento é meu. O foco é onde está a criança Thayná, não onde está o passado da Clemilda Aparecida.”
O delegado titutar da DHPP, José Lopes, reforçou que Clemida não é investigada pela polícia. “Quero deixar bem claro o seguinte: eu não estou investigando a mãe da Thayná. Eu estou procurando uma criança que está desaparecida. Ela é mãe e tem que ser respeitada. Fiquei surpreso porque é uma coisa que a gente fica sabendo por rede social. Se é para ajudar, eu estou aqui, vem aqui conversar comigo.”
Imagens mostram que Ademir Lúcio Ferreira Araújo sequestrou Thayná no dia 17 de outubro, no bairro Universal, em Viana. O carro utilizado no crime foi encontrado pela Polícia Civil na noite da última segunda-feira (6), em uma oficina mecânica em Guarapari. O veículo foi vendido por Ademir por R$ 5 mil para um vendedor de queijos, no dia 28 de outubro, no bairro Cobilândia, Vila Velha.

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