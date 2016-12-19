Após batalha nas ruas e no mundo das drogas, moradores de rua terão um Natal mais digno

O Natal é uma época em que o amor, a paz, a fraternidade e vários outros sentimentos são lembrados, reunidos em um só. Mas a harmonia dessas sensações é ainda mais forte para pessoas que chegaram a perder tudo e foram parar nas ruas, passando "natais de dificuldades", porém hoje estão conseguindo aos poucos sair desta situação.

O número de pessoas em Vitória que vão passar o natal nas ruas neste ano, longe de suas famílias, chega a 170, segundo dados da prefeitura de Vitória. O número de moradores em situação de rua, no entanto, passava de 700 em 2013.

O fotógrafo Guiomedce Paixão, de 44 anos, tinha tudo: uma esposa, uma casa e uma empresa. O essencial não faltava. Mesmo assim, ele foi parar nas ruas. O fim do casamento gerou uma briga na Justiça, e acabou perdendo tudo. Para piorar, não tinha contato com a família. O que restou foi ir para as ruas em 2009, onde conheceu o mundo das drogas.

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Em 2014 no entanto, Guiomedce percebeu que poderia voltar atrás e sair do fundo do poço em que se deixou cair. Sem um teto, ele conheceu o Centro de Referência Especializado de Assistência Social para População de Rua (Centro-Pop), que recebe pessoas em situação de rua em Vitória. De lá foi encaminhado para o programa Escola da Vida, onde aprendeu que poderia voltar a ser um fotógrafo profissional.

O natal para ele, nos cerca de cinco anos em que esteve nas ruas, não foi nada fácil. Sem contato com os familiares e agarrado ao vício, as ruas eram opção. Hoje, no entanto, muita coisa mudou: Guiomedce já tem uma casa para morar e voltou a fotografar. Contratado em um evento, ele parou para falar com a reportagem da CBN e disse que é possível superar quando acredita em si mesmo. “A mensagem é que a pessoa deve acreditar em si mesma. Os equipamentos (do Estado) existem e estão aí. Mas se a pessoa não acreditar em si mesma não tem como. Minha recomendação é: acredite porque acontece. E nesse ano vou tentar assar um peru. É o que vou fazer”, afirma, sorridente.

Auxílio para superar

O atendimento a pessoas em situação de rua acontece por meio de projetos das prefeituras, contando com repasses do Governo do Estado. Em Vitória, o projeto “Onde Anda Você?” procura ajudar com oficinas e incentivo para recolocação não só no mercado, mas também na sociedade, já que muitos deles acabam sendo excluídas.

A porta de entrada desse atendimento é o Centro-POP. A de saída é a Escola da Vida, onde cerca de 30 moradores de rua a cada seis meses encontram uma solução, segundo a secretária de Gestão Estratégica da Capital, Bianca Assis. “São pessoas que já passaram por outras etapas e pelo acolhimento e tratamento. Aqui a gente trabalha oficinas motivacionais e estabelece um projeto de vida para que eles voltem para o mercado de trabalho”, explica.

Foto: Sullivan Silva Gazeta Online - Foto: Sullivan Silva Gazeta Online"/>Maurício estuda cursos na área de informática e quer sair das ruas e trabalhar na área No caminho

Maurício Souza Rodrigues, de 26 anos, está estudando cursos voltados para a área de informática e pretende voltar ao mercado de trabalho. De Minas Gerais, ele veio para o Estado quando a mãe morreu há cerca de cinco anos. Agora, ele diz que superou o crime com a mãe, mas ainda tenta arrumar a vida e achar um emprego. Mesmo assim, conseguiu comprar as passagens para passar o natal perto da família pela segunda vez após sair de casa. “Eu não estou mexendo mais com coisa errada. Estou correndo atrás de um serviço e querendo mostrar que sou capaz. Agora vai ser melhor (o natal). Vou passar do lado da minha avó e minha tia. O natal já está sendo melhor”, declara.