Após atropelamento na Fernando Ferrari, prefeitura estuda instalação de radares

“Estamos orando muito porque a situação está difícil, é complicado até de falar. Mas temos que orar por todas as famílias que passam por esse sofrimento, isso precisa acabar”, disse.Lurdes também contou que a família vai exigir das autoridades policiais mais agilidade na investigação e punição para a motorista. Após o acidente, a condutora do veículo foi ouvida pela Polícia Militar, e o caso agora é investigado pela Polícia Civil. Riscos na avenidaO atropelamento ocorrido na última semana apenas reflete o sentimento de medo que muitos estudantes têm ao atravessar os diversos pontos da Fernando Ferrari que dão acesso à Ufes. Acidentes com mortes já foram registrados na avenida, e a reclamação de que os motoristas ultrapassam o limite de velocidade é constante.Amigo da vítima, o estudante Pablo Pazzini presenciou o acidente e diz que é muito arriscado atravessar a avenida em direção à Ufes. “Eu estava de costas na hora, concluindo minha travessia e quando olhei para trás ela foi atropelada, foi tudo muito rápido, o veículo vinha em alta velocidade. É muito complicado passar por ali, a atenção tem que ser redobrada porque o motorista não respeita“, disse.O universitário Rafael Silva diz que já flagrou diversas situações de irregularidade no trânsito da região. “Acho que era preciso ter uma fiscalização maior, talvez o radar ajudasse porque ele mexe com o bolso das pessoas, cobrando e multando”, opinou.Na última sexta (27), estudantes já protestaram na avenida contra a insegurança na via. A Prefeitura de Vitória informou que, para minimizar a ocorrência de acidentes nesse local, tem reforçado a sinalização horizontal, vertical e semafórica, além de investir em melhorias na iluminação pública da via e planejar uma campanha de educação para o trânsito nesse ponto. A Prefeitura acrescentou que está fazendo um estudo para avaliar as áreas em que os motoristas desenvolvem maior velocidade na cidade e, depois disso, ver a possibilidade de instalação de radares.