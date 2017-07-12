Previsto para ser concluída em dezembro de 2016, o Sistema de Abastecimento de Água Reis Magos já está em funcionamento, segundo o Governo do Estado. A previsão é que a estrutura alivie o Rio Santa Maria, abastecendo os municípios da Serra, parte de Cariacica e a região Continental de Vitória. A inauguração do novo sistema, no entanto, ainda não aconteceu e o uso é feito em fase de testes, segundo a Secretaria Estadual de Agricultura (Seag). Em 60 dias a obra será inaugurada.
Após atrasos, sistema Reis Magos começa a abastecer Grande Vitória
O sistema é uma das medidas para evitar uma crise hídrica como a que passou o Espírito Santo recentemente. O Governo também atrasou a entrega de sete barragens previstas para fevereiro deste ano. Um novo prazo foi dado até junho, mas também não foi cumprido. Até o ano que vem 61 barragens devem ser construídas, mas só três ficaram prontas: uma em Marilândia e duas em Montanha. A Seag acredita que até setembro outras nove serão concluídas.
Com as chuvas caindo sobre o Espírito Santo nos últimos dias, a crítica de ambientalistas é de que o Governo está desperdiçando água com o atraso das obras em barragens. O Secretário Estadual de Agricultura, Octaciano Neto, acredita que a água não está sendo jogada fora e que o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado (Idaf) está acelerando o processo de licenciamento de barragens particulares. Em 2013, 200 barragens foram autorizadas enquanto que, no ano passado, foram 4 mil.
“A água que cai no Espírito Santo tem pouca água desperdiçada. Uma parte significativa dessas barragens são feitas pelos próprios produtores. Nós simplificamos o licenciamento e ampliamos a segurança dessas barragens”, argumenta.
O comentarista da CBN, Marco Bravo, acredita, no entanto, que a água precisa ser melhor compartilhada para que uma crise hídrica não volte a acontecer e que a água de grandes afluentes, como o Rio Jucu, está sendo jogada fora. “Nessa chuva já perdeu. As cidades do interior tem pequenas represas, mas é algo mais artesanal. Precisamos melhorar a gestão e armazenamento de água de boa qualidade”, disse.
Outra obra que poderia amenizar a crise hídrica na Grande Vitória é a barragem do Rio Jucu, que deve possibilitar os municípios de Vila Velha, a ilha de Vitória e parte de Cariacica ficar até quatro meses com abastecimento normal sem chuvas regulares, segundo a Cesan. A obra, no entanto, deve começar só no ano que vem.