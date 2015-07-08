Após assalto a caminho da escola, estudantes bloqueiam a BR 101 na Serra

Uma manifestação de alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Rômulo Castello, na Serra, bloqueou a BR 101, próximo a Carapina, na manhã desta quarta-feira (08). Eles pediram mais segurança para a região da escola onde estudam. Segundo os estudantes, diversos alunos do colégio são assaltados constantemente. Somente na manhã desta quarta, quatro alunas foram assaltadas a mão armada e tiveram os celulares roubados quando chegavam para estudar.

A estudante Sabrina Leal, de 14 anos, foi uma das vítimas do assalto desta quarta. “Eu estava chegando com um grupo de amigos e um cara chegou abordando a gente. Ele sacou uma arma e roubou uma menina que estava atrás da gente. Assaltou ela e depois veio em cima da gente e pegou nosso celular. A gente se sente muito inseguro indo para a escola, em todos os horários”, disse.

Em apoio à reivindicação dos estudantes, a professora Caroline Ornellas disse que a situação é crítica na escola. “Assaltos sempre ocorreram, mas nesse ano são assaltos diários. Já viemos reclamar. Teve um dia que assaltaram sete alunos, e com mão armada”, contou.

No protesto, os manifestantes bloquearam de maneira alternada os dois sentidos da via, liberando ora veículos que seguiam para Vitória, ora os que seguiam com sentido Serra.

Após o bloqueio, estudantes e professores se encaminharam para o 6º Batalhão da Polícia Militar, às margens da Rodovia do Contorno, onde formaram uma comissão de dois alunos e dois professores para propor soluções para o problema de segurança na escola. Um representante da PM recebeu o grupo. Eles foram orientados à protocolar um pedido de reunião com o comando do batalhão.