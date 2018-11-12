Após as chuvas, sobram buracos pelas ruas da Grande Vitória

Buraco na Avenida Délio Silva Britto, no Ibes, em Vila Velha Crédito: Eduardo Dias

O problema é antigo, quase todos os motoristas já conhecem e mais uma vez voltou a acontecer. Depois dos vários dias de chuva que atingiram a Grande Vitória, muitas ruas e avenidas voltaram a ficar cheias de buracos. A reportagem da CBN flagrou problemas em Vitória e Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (12).

Em Vitória, por exemplo, os motoristas e motociclistas que passam pela Avenida Norte Sul, perto do bairro Jardim Camburi, precisam ficar atentos. A quantidade de buracos na via atrapalha o fluxo do trânsito nos dois sentidos da via e aumenta a possibilidade de acidentes, uma vez que muitos motoristas acabam realizando freadas e desvios bruscos.

Buraco na Avenida Norte Sul, em Vitória Crédito: Eduardo Dias

Os buracos também aparecem na cidade de Vila Velha. Em um dos piores deles, aberto na Avenida Délio Silva Britto, no Ibes, um trecho da faixa da direita está interditado por causa de um enorme buraco. Não há nenhuma sinalização da prefeitura para impedir o trânsito no local. A cratera foi marcada com galhos de árvore.

Também em Vila Velha, a Avenida Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica, é outra que está repleta de buracos. Em um deles, uma caixa de plástico foi improvisada para sinalizar o perigo para quem passa no local. O taxista Walter de Oliveira Barbosa, de 62 anos, reclama dos problemas e diz que a grande quantidade de buracos aumenta o gasto dele com a manutenção do carro.

“Estraga a suspensão do carro, o pneu também estoura. Quando colocam os asfalto, muitas vezes não é nivelado e isso também atrapalha”, reclamou o motorista.

Buraco na Avenida Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica Crédito: Eduardo Dias

RESPOSTAS DAS PREFEITURAS

A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Obras (Semob), informa que duas equipes da operação tapa buracos, estão trabalhando simultaneamente em vários pontos da cidade. Ainda de acordo com a prefeitura, as equipes estão atuando em todas as regiões do município sem data para término pois depende das condições climáticas para realização da operação. O secretário de obras Luiz Otávio Machado afirmou que as equipes poderão trabalhar até nos finais de semana para atender as demandas da população.

A Secretaria Central de Serviços de Vitória informou que as equipes estão percorrendo várias vias para realizar a operação tapa-buracos, que é feita diariamente. Desde o último final de semana, as vias que receberam os trabalhos foram:

Avenida Dante Michelini, em Jardim CamburiRua Desembargador Homero Mafra, na Enseada do SuáRodovia Serafim Derenzi, em São CristóvãoRua Getúlio Miranda, em Santa MarthaRua Clóvis Machado, na Enseada do SuáRua Doutora Odette Furtado, na Enseada do SuáAvenida João Santos Filho, na Ilha de Santa MariaAvenida Vitória (sentido bairro Jucutuquara), na Ilha de Santa MariaAvenida Vitória, no bairro NazarethAvenida Norte-Sul