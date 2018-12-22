Adoção Tardia. Cléo Aleixo Crédito: José Carlos Schaeffer

Com um olhar tímido e de poucas palavras, a jovem Cléo Aleixo, que recém-completou 18 anos, tentava disfarçar a ansiedade e a expectativa para o primeiro Natal em família. Ela chegou à casa da técnica em enfermagem Rosane Aleixo há sete meses, quando ainda tinha 17 anos. Entre o período de guarda provisória e adoção se passaram cinco meses, sendo o processo concluído em outubro passado. Antes, Cléo vivia em um abrigo para crianças e adolescentes e relata que o Natal era uma data marcada pela tristeza.

Meu Natal era muito triste. Eu queria sentir o gosto de passar um Natal em família. Eu passava dentro do quarto, triste. Agora eu tenho e vou sentir o gosto de passar o Natal em família pela primeira vez

A chegada a uma instituição de acolhida ocorreu em 2008, quando ela estava prestes a completar dez anos de idade, segundo informações da Comissão Estadual Judiciária de Adoção. A mãe adotiva Rosane, que já tinha um outro filho, o João, de sete anos, é carinhosa ao afirmar que o lugar da Cléo sempre esteve reservado e esperando pela chegada dela ao novo lar. “É um sentimento de um pequeno vazio que foi completado e foi até superado porque é muito rápida essa ligação, esse sentimento de amor. É aquela sensação de um filho ter ocupado o lugar na casa, que sempre foi dela, só que a gente não sabia que seria ela. Mas, o lugar dela sempre esteve aqui”, disse.

Your browser does not support the audio element. APÓS ANOS EM UM ABRIGO, O PRESENTE DE NATAL TÃO ESPERADO PELA CLÉO

Cléo é uma das sete crianças, adolescentes e jovens beneficiados desde maio de 2017 pela Campanha de Adoção Tardia “Esperando por Você” do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. O projeto foi criado para buscar pretendentes para crianças maiores, adolescentes, grupos de irmãos e crianças com necessidades especiais que não conseguiram adoção.

Atualmente há 931 famílias de pretendentes à adoção cadastradas no Estado. O número é superior ao de crianças e adolescentes em acolhimento. São 855 acolhidas, sendo que destas, 112 já estão aptas a adoção. A assistente social da Comissão Estadual Judiciária de Adoção (Ceja), Luciana Lacerda, explica que há muito mais pais e mães pretendentes do que crianças que aguardam adoção, por conta do perfil desejado pela maioria das famílias.

“É uma conta que não bate porque o perfil das crianças que são pretendidas, geralmente, é de 0 a 3 anos. E hoje a maioria é de crianças e adolescentes maiores ou grupos de irmãos que não estão dentro deste perfil pretendido”, disse.

No entanto, Luciana conta que em todos os casos de adoção tardia, o contato foi imprescindível para a união, já que em nenhuma ocasião as crianças ou adolescentes estavam no perfil cadastrado.

“Geralmente a adoção tardia está vinculada ao contato e à aproximação inicial entre o pretendente e a criança ou adolescente a ser adotado. Justamente porque o perfil de criança idealizada é de 0 a 3 anos. Porém, o contato favorece e possibilita que os pretendentes criem uma empatia e tenham vontade de adotar. Foi o que aconteceu com essas crianças e adolescentes que foram adotados. Eles não estavam dentro do perfil e do cadastro. Mas, a partir do momento que os pretendentes viram essas crianças, criaram essa empatia. O desejo de tê-los por perto e formou-se ali uma união que deu certo”, disse.

Rosane, mãe da Cléo, confessa que o perfil da menina não estava nos seus planos. Por ter um filho de 7 anos, tinha a pretensão de adotar uma menina com idade entre 0 e 9 anos. Bastou assistir ao vídeo da jovem que foi amor a primeira vista, conta emocionada.

“Até pela idade a gente pensou que uma menina de 0 a 9 anos seria, até então, o nosso ideal. Depois da fase de habilitação, pela curiosidade, eu comecei a buscar informação de como se dava esse processo, se seria demorado. Cheguei ao site do Tribunal de Justiça e vi o programa “Esperando por Você”. Comecei a assistir os vídeos, mas, totalmente desinteressada por que aqueles jovens e crianças, porque fugiam totalmente do meu padrão e expectativas. E vi o vídeo de Cléo, que foi amor à primeira vista. À primeira, à segunda, à terceira porque eu comecei a assistir aquilo todos os dias. Fiquei encantada”, disse. Cléo era a adolescente mais velha do grupo da campanha de adoção quando foi adotada este ano pela família da Rosane.