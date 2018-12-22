Com um olhar tímido e de poucas palavras, a jovem Cléo Aleixo, que recém-completou 18 anos, tentava disfarçar a ansiedade e a expectativa para o primeiro Natal em família. Ela chegou à casa da técnica em enfermagem Rosane Aleixo há sete meses, quando ainda tinha 17 anos. Entre o período de guarda provisória e adoção se passaram cinco meses, sendo o processo concluído em outubro passado. Antes, Cléo vivia em um abrigo para crianças e adolescentes e relata que o Natal era uma data marcada pela tristeza.
Meu Natal era muito triste. Eu queria sentir o gosto de passar um Natal em família. Eu passava dentro do quarto, triste. Agora eu tenho e vou sentir o gosto de passar o Natal em família pela primeira vez
A chegada a uma instituição de acolhida ocorreu em 2008, quando ela estava prestes a completar dez anos de idade, segundo informações da Comissão Estadual Judiciária de Adoção. A mãe adotiva Rosane, que já tinha um outro filho, o João, de sete anos, é carinhosa ao afirmar que o lugar da Cléo sempre esteve reservado e esperando pela chegada dela ao novo lar. “É um sentimento de um pequeno vazio que foi completado e foi até superado porque é muito rápida essa ligação, esse sentimento de amor. É aquela sensação de um filho ter ocupado o lugar na casa, que sempre foi dela, só que a gente não sabia que seria ela. Mas, o lugar dela sempre esteve aqui”, disse.
APÓS ANOS EM UM ABRIGO, O PRESENTE DE NATAL TÃO ESPERADO PELA CLÉO
Cléo é uma das sete crianças, adolescentes e jovens beneficiados desde maio de 2017 pela Campanha de Adoção Tardia “Esperando por Você” do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. O projeto foi criado para buscar pretendentes para crianças maiores, adolescentes, grupos de irmãos e crianças com necessidades especiais que não conseguiram adoção.
Atualmente há 931 famílias de pretendentes à adoção cadastradas no Estado. O número é superior ao de crianças e adolescentes em acolhimento. São 855 acolhidas, sendo que destas, 112 já estão aptas a adoção. A assistente social da Comissão Estadual Judiciária de Adoção (Ceja), Luciana Lacerda, explica que há muito mais pais e mães pretendentes do que crianças que aguardam adoção, por conta do perfil desejado pela maioria das famílias.
“É uma conta que não bate porque o perfil das crianças que são pretendidas, geralmente, é de 0 a 3 anos. E hoje a maioria é de crianças e adolescentes maiores ou grupos de irmãos que não estão dentro deste perfil pretendido”, disse.
No entanto, Luciana conta que em todos os casos de adoção tardia, o contato foi imprescindível para a união, já que em nenhuma ocasião as crianças ou adolescentes estavam no perfil cadastrado.
“Geralmente a adoção tardia está vinculada ao contato e à aproximação inicial entre o pretendente e a criança ou adolescente a ser adotado. Justamente porque o perfil de criança idealizada é de 0 a 3 anos. Porém, o contato favorece e possibilita que os pretendentes criem uma empatia e tenham vontade de adotar. Foi o que aconteceu com essas crianças e adolescentes que foram adotados. Eles não estavam dentro do perfil e do cadastro. Mas, a partir do momento que os pretendentes viram essas crianças, criaram essa empatia. O desejo de tê-los por perto e formou-se ali uma união que deu certo”, disse.
Rosane, mãe da Cléo, confessa que o perfil da menina não estava nos seus planos. Por ter um filho de 7 anos, tinha a pretensão de adotar uma menina com idade entre 0 e 9 anos. Bastou assistir ao vídeo da jovem que foi amor a primeira vista, conta emocionada.
“Até pela idade a gente pensou que uma menina de 0 a 9 anos seria, até então, o nosso ideal. Depois da fase de habilitação, pela curiosidade, eu comecei a buscar informação de como se dava esse processo, se seria demorado. Cheguei ao site do Tribunal de Justiça e vi o programa “Esperando por Você”. Comecei a assistir os vídeos, mas, totalmente desinteressada por que aqueles jovens e crianças, porque fugiam totalmente do meu padrão e expectativas. E vi o vídeo de Cléo, que foi amor à primeira vista. À primeira, à segunda, à terceira porque eu comecei a assistir aquilo todos os dias. Fiquei encantada”, disse. Cléo era a adolescente mais velha do grupo da campanha de adoção quando foi adotada este ano pela família da Rosane.
As pessoas que tenham interesse em conhecer um pouco mais da campanha de Adoção Tardia “Esperando por Você” podem visitar a página do projeto no site do do Tribunal de Justiça do Espírito Santo no endereço eletrônico www.tjes.jus.br/esperandoporvoce