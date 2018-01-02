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Greve dos Rodoviários

Após ano-novo, moradores voltam a enfrentar ônibus lotados e filas

Desde o meio-dia dessa segunda-feira (01), os coletivos voltaram a circular com 70% nos horários de pico e 50% nos horários normais

Publicado em 02 de Janeiro de 2018 às 12:40

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

02 jan 2018 às 12:40
Transcol lotado no Terminal de Laranjeiras Crédito: Caique Verli
O ano é novo, mas o transtorno para quem depende de transporte público na Grande Vitória continua. No primeiro dia útil de 2018, moradores da região voltaram à rotina de ônibus lotados e filas nos terminais.
A paralisação completou uma semana nesta terça-feira, mas ficou suspensa, por determinação da Justiça, no dia 31 e na metade do primeiro dia de 2018 para não prejudicar as festividades da virada. Desde o meio-dia dessa segunda-feira (01), os coletivos voltaram a circular com 70% nos horários de pico (das 6h às 9h e das 17h às 20h) e 50% nos horários normais.
Após ano-novo, moradores voltam a enfrentar ônibus lotados e filas
Capixabas enfrentaram dificuldades para pegar ônibus nesta terça-feira (02). A camareira Adriana de Souza ficou mais 50 minutos esperando ônibus no Terminal de Jacaraípe, na Serra. Para não correr risco de chegar atrasada no trabalho, ela, que pega às 10 horas no serviço, teve que sair de casa 5h.
 
A camareira Adriana de Sousa Crédito: Caique Verli
“Está tudo atrasado, os ônibus não estão circulando direito. Aqui a situação só piorou.Tenho minhas dúvidas se 70% da frota estão circulando mesmo”, relata.
O embalador Mateus da Silva, no Terminal de Laranjeiras, na Serra, aguarda o ônibus para ir trabalhar Crédito: Caique Verli
O embalador Mateus da Silva reclama que os ônibus articulados não estão circulando na região metropolitana e que, com isso, os coletivos estão ainda mais lotados.
"Hoje a situação está até melhor (do que na semana passada), mas ainda tem uma quantidade boa de filas. Antes rodavam os ônibus articulados, agora rodam os menores, então estão todos lotados", lamenta.
Esse foi o primeiro dia que a doméstica Márcia Santos enfrentou a paralisação no transporte público porque estava viajando. Ela conta que teve que pegar o ônibus na BR 101, na Serra, porque o veículo não estava passando dentro do bairro.
"É o primeiro dia que pego a paralisação porque estava viajando. Para não chegar mais atrasada, tive que descer do bairro para pegar ônibus na BR 101", reclama.
A greve deve durar até, pelo menos, o dia 10 de janeiro, data marcada para o julgamento do dissídio coletivo no Tribunal Regional do Trabalho. Os rodoviários pedem um reajuste de 7 a 10% no salário, mas os sindicatos patronais, Setpes e GVBus, afirmam que o pedido é absurdo, acima da inflação e fora da realidade do que é negociado por outras categorias no Brasil.

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