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Após ameaças de colocar fogo em ônibus, coletivos param de rodar na Grande Vitória

Não há previsão do sindirodoviários para que os ônibus voltem às ruas.

Publicado em 09 de Fevereiro de 2017 às 12:48

Publicado em 

09 fev 2017 às 12:48
Após ameaças a motoristas, os ônibus do sistema Transcol, que voltariam a circular pelas ruas da Grande Vitória nesta quinta-feira (09) retornaram para as garagens. Segundo o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Edson Bastos, os profissionais foram intimidados por um homem que estava armado.
Nos terminais metropolitanos, além de poucos passageiros, havia também a presença dos homens das forças armadas, que ajudavam na segurança. O presidente do Sindicato dos Rodoviários de Guarapari (Sintrovig), Wallace Belmiro Fornaciari, 49, conhecido como Barão, foi encontrado morto a tiros dentro do carro.
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Rodoviários foram instruídos a retornarem para as empresas. “Então estão recolhendo tudo porque já deram toque de recolher. Estamos voltando para as garagens. No começo do dia estávamos trabalhando em esquema de domingo, mas agora está paralisado”, relatou uma cobradora. 
Quem estava aguardando para seguir viagem, ficou sem saber o que fazer. A auxiliar de serviços gerais Maria das Dores, 47 anos, teve que voltar a pé para casa. “estamos até agora esperando e não sabemos o que fazer. O que fazer? Como volta para casa?”, desabafou.
O mecânico Ricardo Souza, 42 anos, foi ao Terminal de Vila Velha, registrar a situação para justificar a ausência da esposa no trabalho. “O terminal está aberto, sem ninguém. Eu vim porque é mais seguro do que deixá-la vim. Vida é vida!”, contou. Não há previsão do sindirodoviários para que os ônibus voltem às ruas.
Vídeos mostram alguns acontecimentos durante os dias sem policiamento:
Comerciante relata desespero ao ter produtos... por GazetaOnline

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