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ESPECIAL CARNAVAL DE VITÓRIA

Após ameaça de não desfilar neste ano, Barreiros busca a vitória no Grupo Especial B

Para conquistar o público no sambódromo a escola de São Cristóvão, em Vitória, vai exaltar as belezas e as riquezas de Cariacica

Publicado em 30 de Janeiro de 2015 às 05:34

Publicado em 

30 jan 2015 às 05:34
A escola de samba Unidos de Barreiros busca conquistar o público e os jurados no desfile do Sambão do Povo com as belezas e as riquezas da cidade de Cariacica. Além disso, o enredo tem como objetivo fazer com que a população da cidade conheça e se orgulhe do lugar onde mora. Mesmo com as dificuldades, principalmente financeiras, a agremiação do Grupo Especial B pretende melhorar o resultado de 2014, quando ficou em penúltimo lugar.A vermelho e branco do bairro São Cristóvão, em Vitória, leva cerca de 1.100 componentes para a avenida, distribuídos em 14 alas. Três carros alegóricos e dois tripés ajudarão a contar a história de Cariacica, segundo o carnavalesco da escola Rogério Orci.
Especial Carnaval 2015 - Natália Devens - Barreiros - 5.00s - 30-01-15
“Nós pretendemos dividir o enredo em três partes, para ficar de melhor entendimento para as pessoas que estiverem assistindo o nosso desfile. Com relação às fantasias, nós estamos tentando ao máximo fazer com que sejam de fácil leitura”, disse à Rádio CBN Vitória.
Na primeira parte da história de Cariacica, o público vai assistir o início da colonização, a chegada dos primeiros donatários e fazendeiros. Depois, no segundo setor, mostrarão as plantações, a mão de obra dos escravos e de outros povos, e no terceiro setor mostrarão a atualidade.
A lenda do pássaro de fogo, o Congo de Roda D'Água, a estação ferroviária, os estádios de futebol, a Ceasa e até a escola de samba Boa Vista estarão representados no desfile. Para o carnavalesco, tão importante quanto fazer um bom desfile é reforçar a cultura do local.“A novidade maior é a gente dar conta de desenvolver um enredo homenageando um município como aquele, que muitas vezes nem é divulgado. Existem pessoas que moram no município e nunca ouviram falar do congo de Roda D'Água, da lenda do pássaro de fogo, das tribos que ali habitavam, então essa é a nossa grande surpresa”, afirmou.Rogério destacou que o grande objetivo da escola é ser a campeã de seu grupo, mas não será uma disputa fácil, pois para ele todas as cinco escolas estão no mesmo nível e não existe uma favorita. Ele pretende compensar as dificuldades não perdendo pontos, cumprindo o regulamento e observando os pequenos detalhes para que seja um desfile coeso. Rogério acredita que vai ganhar a escola que perder menos pontos.Em dezembro do ano passado, dois diretores da Barreiros chegaram a assinar um comunicado avisando que a escola não teria condições de desfilar por dificuldades de verbas e parcerias. Contudo, após essa divulgação, a própria comunidade procurou a diretoria, se colocou à disposição para ajudar a escola, e por isso, o desfile está garantido, de acordo com o diretor de Carnaval, Sérgio Cardoso. Nos barracões e ateliês, cerca de 50 pessoas trabalham a todo vapor.“Acredito que esse grande desfile será baseado nas dificuldades financeiras que nós encontramos, o apoio da comunidade, das outras coirmãs, a diretoria que se empenhou ao máximo, e a gente vai colocar a escola na avenida e não vai fazer feio para São Cristóvão, será um bom espetáculo”, prometeu Sérgio.Sérgio garante que mesmo com os 43 anos de experiência da agremiação, a Barreiros irá surpreender no desfile deste ano.“A gente buscou esse ano trazer na bateria uma ala de tamborins bem afiada, a bateria Furação, que já tem um diferencial por ter uma pegada mais forte, e também estamos com uma ala de tamborim que vai fazer o diferencial na avenida. Buscamos parcerias com coreógrafos para trazer várias alas coreografadas, e isso vai dar um diferencial na avenida para o Barreiros”, avaliou.Além dos trabalhos feitos pela comunidade, a escola também conta com o trabalho de ferreiros que vieram do Rio de Janeiro para a confecção dos carros alegóricos.

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