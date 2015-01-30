Após ameaça de não desfilar neste ano, Barreiros busca a vitória no Grupo Especial B

A lenda do pássaro de fogo, o Congo de Roda D'Água, a estação ferroviária, os estádios de futebol, a Ceasa e até a escola de samba Boa Vista estarão representados no desfile. Para o carnavalesco, tão importante quanto fazer um bom desfile é reforçar a cultura do local.“A novidade maior é a gente dar conta de desenvolver um enredo homenageando um município como aquele, que muitas vezes nem é divulgado. Existem pessoas que moram no município e nunca ouviram falar do congo de Roda D'Água, da lenda do pássaro de fogo, das tribos que ali habitavam, então essa é a nossa grande surpresa”, afirmou.Rogério destacou que o grande objetivo da escola é ser a campeã de seu grupo, mas não será uma disputa fácil, pois para ele todas as cinco escolas estão no mesmo nível e não existe uma favorita. Ele pretende compensar as dificuldades não perdendo pontos, cumprindo o regulamento e observando os pequenos detalhes para que seja um desfile coeso. Rogério acredita que vai ganhar a escola que perder menos pontos.Em dezembro do ano passado, dois diretores da Barreiros chegaram a assinar um comunicado avisando que a escola não teria condições de desfilar por dificuldades de verbas e parcerias. Contudo, após essa divulgação, a própria comunidade procurou a diretoria, se colocou à disposição para ajudar a escola, e por isso, o desfile está garantido, de acordo com o diretor de Carnaval, Sérgio Cardoso. Nos barracões e ateliês, cerca de 50 pessoas trabalham a todo vapor.“Acredito que esse grande desfile será baseado nas dificuldades financeiras que nós encontramos, o apoio da comunidade, das outras coirmãs, a diretoria que se empenhou ao máximo, e a gente vai colocar a escola na avenida e não vai fazer feio para São Cristóvão, será um bom espetáculo”, prometeu Sérgio.Sérgio garante que mesmo com os 43 anos de experiência da agremiação, a Barreiros irá surpreender no desfile deste ano.“A gente buscou esse ano trazer na bateria uma ala de tamborins bem afiada, a bateria Furação, que já tem um diferencial por ter uma pegada mais forte, e também estamos com uma ala de tamborim que vai fazer o diferencial na avenida. Buscamos parcerias com coreógrafos para trazer várias alas coreografadas, e isso vai dar um diferencial na avenida para o Barreiros”, avaliou.Além dos trabalhos feitos pela comunidade, a escola também conta com o trabalho de ferreiros que vieram do Rio de Janeiro para a confecção dos carros alegóricos.