A chuva intensa que atingiu a Grande Vitória nesta segunda-feira (16) fez até com que uma estação de bombeamento de águas pluviais parasse em Vila Velha. Com o transbordamento do Canal Bigossi, a Estação do Sítio Batalha acabou alagada e os equipamentos que acionam as bombas foram desarmados. Em menos de um ano e meio após a inauguração, a prefeitura já admite que precisará fazer intervenções no local para solucionar o problema e, talvez, construir uma nova estação.
Após alagar, Vila Velha cogita construir nova estação de bombeamento
De acordo com o secretário de Infraestrutura, Projetos e Obras de Vila Velha, Luiz Otávio Machado de Carvalho, em outra chuva recente o mesmo problema foi verificado na estação. Com o transbordamento do Canal Bigossi, a água invade a Estação do Sítio Batalha e desarma o painel eletrônico para evitar panes elétricas.
Segundo Luiz Otávio, ainda não há um projeto para fazer a alteração na estação. No entanto, as possibilidades especuladas são a elevação do painel eletrônico ou da própria estação para evitar os alagamentos. Além disso, é possível que seja necessário construir uma nova estação já no fim do Canal da Costa para que o sistema funcione adequadamente.
“Vai ser preciso uma estação lá na barrinha, na saída do Canal da Costa com a Baía de Vitória. Quando houver essa estação lá, com comportas, aí nós vamos conseguir operar o sistema de uma forma global. Os canais Bigossi e da Costa transbordaram porque a maré estava muito cheia. Então, se não for garantida uma condição para fechar a comporta para a maré não interferir nesse processo, nesses momentos mais críticos, esse tipo de problema vai continuar ocorrendo.”
Ainda de acordo com Luiz Otávio Machado de Carvalho, a Estação de Guaranhuns funcionou sem problemas durante esta segunda-feira. Já a do Canal da Costa também operou sem interrupções, mas recebia volume de águas acima da média.