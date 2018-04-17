Estação de bombeamento de águas pluviais - EBAP3 Sítio Batalha - em Vila Velha ficou alagada após as fortes chuvas Crédito: Marcelo Prest

A chuva intensa que atingiu a Grande Vitória nesta segunda-feira (16) fez até com que uma estação de bombeamento de águas pluviais parasse em Vila Velha. Com o transbordamento do Canal Bigossi, a Estação do Sítio Batalha acabou alagada e os equipamentos que acionam as bombas foram desarmados. Em menos de um ano e meio após a inauguração, a prefeitura já admite que precisará fazer intervenções no local para solucionar o problema e, talvez, construir uma nova estação.

Your browser does not support the audio element. Após alagar, Vila Velha cogita construir nova estação de bombeamento

Rua alagada em Vila Velha Crédito: Rafael Monteiro de Barros

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Projetos e Obras de Vila Velha, Luiz Otávio Machado de Carvalho, em outra chuva recente o mesmo problema foi verificado na estação. Com o transbordamento do Canal Bigossi, a água invade a Estação do Sítio Batalha e desarma o painel eletrônico para evitar panes elétricas.

Segundo Luiz Otávio, ainda não há um projeto para fazer a alteração na estação. No entanto, as possibilidades especuladas são a elevação do painel eletrônico ou da própria estação para evitar os alagamentos. Além disso, é possível que seja necessário construir uma nova estação já no fim do Canal da Costa para que o sistema funcione adequadamente.

“Vai ser preciso uma estação lá na barrinha, na saída do Canal da Costa com a Baía de Vitória. Quando houver essa estação lá, com comportas, aí nós vamos conseguir operar o sistema de uma forma global. Os canais Bigossi e da Costa transbordaram porque a maré estava muito cheia. Então, se não for garantida uma condição para fechar a comporta para a maré não interferir nesse processo, nesses momentos mais críticos, esse tipo de problema vai continuar ocorrendo.”