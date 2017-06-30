Após acidente, PRF vai pedir melhorias em trechos da BR 101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) pretende entregar na próxima semana para a Polícia Civil o relatório técnico sobre o acidente que ocorreu na BR 101, em Guarapari, no último dia 22. A tragédia envolvendo um ônibus de viagem, uma carreta e duas ambulâncias matou 23 pessoas. Além de auxiliar no inquérito da Polícia Civil, a PRF vai entregar o documento para a ECO 101, concessionária que administra a rodovia no Estado, para solicitar melhorias no trecho onde aconteceu o acidente.

De acordo com o superintendente da PRF, Willis Lyra, o relatório está sendo feito pela equipe da PRF de Sergipe, que tem experiência em perícia de rodovias. "No Estado de Sergipe é a PRF que faz esse serviço de perícia nas rodovias federais. Quando tem morte eles fazem o serviço pericial. No Espírito Santo ainda é a Polícia Civil. Então, eles têm um pouco mais de experiência e também de equipamentos e recursos para poder fazer o relatório, por isso pedimos o apoio deles”, afirmou.

O superintendente destacou que a PRF do Espírito Santo não tem a obrigação de fazer relatório de acidentes, porém, ele destaca que o documento vai servir de base para futuras melhorias na BR 101, além de auxiliar o trabalho da Polícia Civil. “É para contribuir e para que a PRF tenha um documento para tentarmos com a concessionária a adoção de melhorias no local”, disse.