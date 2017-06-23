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Tragédia na BR-101

Após acidente, hemocentro registra 16 doações por hora

Mais de 600 pessoas procuraram a unidade no dia da tragédia na BR-101, mas nem todas foram atendidas

Publicado em 23 de Junho de 2017 às 13:29

Publicado em 

23 jun 2017 às 13:29
A unidade do Hemocentro Estadual (Hemoes) na Avenida Marechal Campos, em Vitória, registrou, em média, 16 doações de sangue por hora ao longo da quinta-feira (22), dia da tragédia com dezenas de mortes na BR-101, em Guarapari. O acidente envolveu um ônibus de passageiros, duas ambulâncias e uma carreta. Ao todo, foram 190 doadores atendidos em um só dia. Mais de 600 pessoas procuraram a unidade, mas nem todas foram atendidas, por causa da triagem e da alta demanda. Na manhã desta sexta-feira (23), mais de cem doadores compareceram ao hemocentro.
Muitos que não conseguiram doar na quinta-feira voltaram ao local. Foi o caso da contadora Maria Baltazar, de 50 anos. Para ela, a espera não foi problema. “Voltei para cumprir meu dever de irmã. Podemos precisa também um dia. É bom ajudar”, explica.
Após acidente, hemocentro registra 16 doações por hora
Os principais tipos sanguíneos solicitados são O- e AB-, os mais procurados. O Hemoes pede que a população continue doando regularmente após esse período recente ao acidente, visto que o sangue coletado tem validade de até 42 dias e os bancos de sangue ficam vazios nesta época do ano.
Maria Baltazar voltou e conseguiu doar em cerca de uma hora Crédito: Kaique Dias | CBN Vitória
REFORÇO EM COLETAS NO FIM DE SEMANA
Segundo o diretor do Hemoes, Marcos Coelho, neste sábado (24) o atendimento também será reforçado em todo o Estado, inclusive com uma unidade móvel no bairro Soteco, em Vila Velha, entre 8 e 13 horas. Marcos Coelho pede a compreensão dos doadores que não conseguirem doar.
“Nós vamos fazer o possível para atender todos, mas se tiver muita gente vamos pedir que as pessoas venham outro dia. Ontem tivemos 120% de aumento de demanda”, acrescenta.
Além da unidade na Avenida Marechal Campos, a coleta de sangue destinada às vítimas do acidente na BR-101 também pode ser feita em uma unidade de coleta anexa ao Hospital Dório Silva, na Serra. Além disso, as unidades do Hemoes em Linhares, Colatina e São Mateus também recebem o material. Neste sábado, os hemocentros funcionam entre 7 e 18 horas.

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