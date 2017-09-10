Após acidente com 23 mortes, nova tragédia mata 11 pessoas na BR 101

A tragédia ocorrida na tarde deste domingo (10) na BR 101 que tirou a vida de 11 pessoas foi provocada por uma carreta que transportava chapas de granito, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Quando o acidente aconteceu o condutor da carreta tentava ultrapassar outro veículo. Esta é a segunda tragédia com dezenas de mortes em menos de três meses no Espírito Santo na mesma rodovia federal. O acidente foi no km 450 da BR 101, no município capixaba de Mimoso do Sul – a 170 km de Vitória. A rodovia precisou ser totalmente interditada e foi liberada oito horas após a tragédia.

Além das 11 mortes, 10 pessoas ficaram feridas, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (Sesp). Todas as vítimas feridas foram socorridas à Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim - município próximo à cidade de Mimoso. Sete delas foram atendidas e liberadas, uma precisou de cirurgia por causa de uma fratura no antebraço, outra teve diversos ferimentos espalhados pelo corpo e a última ficou com queimaduras de segundo grau - comprometendo 60% do corpo.

O motorista da carreta foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência ainda estava em andamento até o final da noite deste domingo. Ainda segundo a PRF, a carreta com chapas de granito foi apreendida no posto de fiscalização da PRF em Safra, próximo à entrada da cidade de Cachoeiro. O veículo vai passar por perícia e pesagem de carga.

O acidente foi entre dois caminhões, um carro modelo Ford Ka e um micro-ônibus. O acidente ocorreu por volta das 14h30. A pista foi liberada nos dois sentidos somente às 22h40, quando havia 8 km de congestionamentos em cada sentido da BR 101 a partir da interdição. A liberação da pista demorou por causa da perícia, da presença de focos de incêndio e da limpeza do asfalto.

Horas depois do acidente, no período da noite, o governador Paulo Hartung (PMDB) decretou luto oficial de três dias. Todos os corpos foram removidos do local do acidente e serão encaminhados ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, na manhã desta segunda-feira (11).

No início da manhã do dia 22 de junho deste ano, 23 pessoas morreram após o acidente envolvendo uma carreta que transportava granito, um ônibus interestadual e duas pequenas ambulâncias na BR 101, em Guarapari.

Caminhão e micro-ônibus pegaram fogo após acidente na BR 101, em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação / PRF

O Acidente

Na tarde deste domingo, o acidente aconteceu numa área de curva aberta, de fácil manobra, de acordo com a PRF. O caminhão com chapas de granito colidiu no micro-ônibus. O veículo menor ficou desgovernado, invadiu a contramão e bateu contra o outro caminhão que transportava bebidas e pegou fogo.

Todas as vítimas mortas estavam no micro-ônibus. O Ford Ka, citado no início das informações, bateu contra chapas de granito que se espalharam na pista. Os dois veículos pequenos estavam no sentido Vitória e os dois maiores no sentido Rio de Janeiro. Neste trecho do acidente existem três faixas de rolamento, sendo duas no sentido Rio e uma no sentido Vitória.

Grupo Bergfreunde de Campinho em apresentação em Minas Gerais Crédito: Reprodução / Facebook

Grupo de dança

Os passageiros do micro-ônibus eram integrantes do grupo de dança alemã Bergfreunde, de Domingos Martins. Eles estavam voltando de uma apresentação na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. O trajeto utilizado pelo grupo para retornar ao Espírito Santo passa pelo Rio de Janeiro. São casais de dançarinos com idades entre 17 e 42 anos. O grupo era composto de jovens e fez apresentações na 23ª edição da Deutsches Fest. Eles saíram de Domingos Martins na sexta-feira (8).

Os dois caminhoneiros conseguiram sair dos veículos com ferimentos leves. O helicóptero da Polícia Militar foi acionado para socorrer vítimas do acidente. Ambulâncias da ECO 101 – que administra a rodovia – e do Corpo de Bombeiros também foram ao local, além de peritos da Polícia Civil.