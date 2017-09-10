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Após acidente com 23 mortes, nova tragédia mata 11 pessoas na BR 101

No início da manhã do dia 22 de junho deste ano, 23 pessoas morreram após acidente em Guarapari. Desta vez a tragédia ocorreu em Mimoso do Sul

Publicado em 10 de Setembro de 2017 às 18:42

Publicado em 

10 set 2017 às 18:42
A tragédia ocorrida na tarde deste domingo (10) na BR 101 que tirou a vida de 11 pessoas foi provocada por uma carreta que transportava chapas de granito, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Quando o acidente aconteceu o condutor da carreta tentava ultrapassar outro veículo. Esta é a segunda tragédia com dezenas de mortes em menos de três meses no Espírito Santo na mesma rodovia federal. O acidente foi no km 450 da BR 101, no município capixaba de Mimoso do Sul – a 170 km de Vitória. A rodovia precisou ser totalmente interditada e foi liberada oito horas após a tragédia.
Além das 11 mortes, 10 pessoas ficaram feridas, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (Sesp). Todas as vítimas feridas foram socorridas à Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim - município próximo à cidade de Mimoso. Sete delas foram atendidas e liberadas, uma precisou de cirurgia por causa de uma fratura no antebraço, outra teve diversos ferimentos espalhados pelo corpo e a última ficou com queimaduras de segundo grau - comprometendo 60% do corpo.
O motorista da carreta foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência ainda estava em andamento até o final da noite deste domingo. Ainda segundo a PRF, a carreta com chapas de granito foi apreendida no posto de fiscalização da PRF em Safra, próximo à entrada da cidade de Cachoeiro. O veículo vai passar por perícia e pesagem de carga.
O acidente foi entre dois caminhões, um carro modelo Ford Ka e um micro-ônibus. O acidente ocorreu por volta das 14h30. A pista foi liberada nos dois sentidos somente às 22h40, quando havia 8 km de congestionamentos em cada sentido da BR 101 a partir da interdição. A liberação da pista demorou por causa da perícia, da presença de focos de incêndio e da limpeza do asfalto.
Horas depois do acidente, no período da noite, o governador Paulo Hartung (PMDB) decretou luto oficial de três dias. Todos os corpos foram removidos do local do acidente e serão encaminhados ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, na manhã desta segunda-feira (11).
No início da manhã do dia 22 de junho deste ano, 23 pessoas morreram após o acidente envolvendo uma carreta que transportava granito, um ônibus interestadual e duas pequenas ambulâncias na BR 101, em Guarapari.
Caminhão e micro-ônibus pegaram fogo após acidente na BR 101, em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação / PRF
O Acidente
Na tarde deste domingo, o acidente aconteceu numa área de curva aberta, de fácil manobra, de acordo com a PRF. O caminhão com chapas de granito colidiu no micro-ônibus. O veículo menor ficou desgovernado, invadiu a contramão e bateu contra o outro caminhão que transportava bebidas e pegou fogo.
Todas as vítimas mortas estavam no micro-ônibus. O Ford Ka, citado no início das informações, bateu contra chapas de granito que se espalharam na pista. Os dois veículos pequenos estavam no sentido Vitória e os dois maiores no sentido Rio de Janeiro. Neste trecho do acidente existem três faixas de rolamento, sendo duas no sentido Rio e uma no sentido Vitória.
Grupo Bergfreunde de Campinho em apresentação em Minas Gerais Crédito: Reprodução / Facebook
Grupo de dança
Os passageiros do micro-ônibus eram integrantes do grupo de dança alemã Bergfreunde, de Domingos Martins. Eles estavam voltando de uma apresentação na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. O trajeto utilizado pelo grupo para retornar ao Espírito Santo passa pelo Rio de Janeiro. São casais de dançarinos com idades entre 17 e 42 anos. O grupo era composto de jovens e fez apresentações na 23ª edição da Deutsches Fest. Eles saíram de Domingos Martins na sexta-feira (8).
Os dois caminhoneiros conseguiram sair dos veículos com ferimentos leves. O helicóptero da Polícia Militar foi acionado para socorrer vítimas do acidente. Ambulâncias da ECO 101 – que administra a rodovia – e do Corpo de Bombeiros também foram ao local, além de peritos da Polícia Civil.
Helicóptero da Polícia Militar registrou grave acidente na BR 101 Sul, em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação / PMES

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