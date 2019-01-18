Após aceitarem ajuda, moradores de rua dão a volta por cima

José Roberto teve dificuldades para conseguir emprego enquanto estava em situação de rua Crédito: Patrícia Scalzer

“É muito difícil permanecer em um emprego quando descobrem que você é morador de rua”. Quem disse essa frase tem propriedade para falar do assunto. Durante um ano e dois meses, José Roberto Barreto, 35 anos, viveu em situação de rua. Nos dois primeiros meses, dormia embaixo das marquises, em Laranjeiras, Serra. Depois, buscou ajuda no Centro Pop do município e a vida dele começou a mudar.

José Roberto concluiu o ensino médio, fez cursos, conseguiu um emprego e há três meses tem uma casa para chamar de sua. Hoje ele trabalha como cuidador em um abrigo e tem o sonho de fazer faculdade de psicologia.

O cuidador conta que não é nada fácil viver nas ruas. Além do preconceito, existe também o medo da violência, principalmente durante à noite. “Sempre ficávamos em grupo, um dormia e o outro ficava acordado. Fazíamos um revezamento para manter a segurança”, contou.

José Roberto procurou o Centro Pop, localizado em Jardim Limoeiro, por conta própria. No local, recebeu ajuda para recomeçar. Durante à noite, dormia no albergue. Além de concluir os estudos, tirou novos documentos, fez cursos de manutenção de computadores e primeiros socorros. Agora, longe das ruas, ele conta que não há nada mais gratificante que poder voltar para casa no final do dia. “É prazeroso, pois quando você tem uma casa, você percebe que recuperou a dignidade e o respeito e as pessoas demonstram isso. Elas não acreditam que eu já fui um morador de rua”, disse.

Assim como o José Roberto, muitos moradores de rua conseguiram sair dessa situação no ano passado. A secretária de assistência social da Serra, Elcimara Rangel, contou que em 2018 mais de 60 pessoas retornaram para suas famílias. A porta de entrada para esse processo é o Centro Pop, local que acolhe as pessoas em situação de rua. Além dos encaminhamentos, no local as pessoas podem tomar banho e recebem alimentação.

“Esse equipamento recebe essas pessoas com uma equipe multidisciplinar: psicólogo, assistente social e educadores sociais, que vão acolher essas pessoas, conversar e encaminhá-las a partir de cada demanda”, disse a secretária.

VITÓRIA

Centro Pop, em Vitória Crédito: André Sobral/PMV

A recepcionista Leilane Nascimento, 36 anos, também passou por momentos difíceis. Desempregada e com problemas com drogas, ela e o marido estiveram nas ruas durante dois meses. Com a ajuda do Centro Pop de Vitória, há três meses ela conseguiu um emprego de carteira assinada, alugou uma casa e voltou a morar com a filha de oito meses.

Ela conta que a ajuda que recebeu no Centro Pop foi essencial para recomeçar a vida. “Hoje já estou no terceiro mês de carteira assinada e já consegui tudo de volta. Toda busca que fiz foi para melhorar e não consegui sozinha, tive ajuda com relação a esse trabalho que é gratuito, para toda população, para gente voltar ao núcleo da sociedade”, afirmou.

A secretária interina de Assistência Social de Vitória, Anabel Araújo Pereira, explicou que o município não pode retirar as pessoas da rua à força, é preciso haver um desejo de ajuda. Quando isso ocorre, a pessoa em situação de rua conhece o programa Escola da Vida, que oferece todos os serviços de assistência, que vai desde a abordagens nas ruas até o encaminhamento ao emprego.