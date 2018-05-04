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SEM NEGOCIAÇÕES

Após a greve, reposição de aulas em Vitória ainda está indefinida

Representantes dos professores reclamam que prefeitura ainda não marcou reunião para continuar negociações

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 14:13

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

04 mai 2018 às 14:13
Professores de Vitória ficaram em greve por 30 dias Crédito: Eduardo Dias
Depois de 30 dias de paralisação e com várias escolas sem aula, a greve dos professores do ensino público de Vitória terminou há mais de uma semana, no dia 24 de abril, mas ainda não há qualquer definição sobre o calendário de reposição das aulas.
Essa situação está gerando reclamações do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo. De acordo com Paulo Loureiro, que é diretor do Sindiupes, a falta de diálogo continua e as negociações com a prefeitura ainda não foram retomadas, mesmo com o fim da paralisação.
Além da falta do calendário de reposição das aulas, os professores não têm qualquer definição sobre os pedidos de reajuste salarial feitos durante a greve.
"Hoje fazem nove dia que a greve foi encerrada, mas não teve nenhum aceno da administração de marcar uma negociação que nós solicitamos. No mesmo ofício que nós informamos ao prefeito, o Ministério Público e ao Tribunal de Justiça que a greve estava encerrada, nós solicitamos uma reunião com a prefeitura para a gente conversar sobre nossas reivindicações", reclamou o representante do Sindiupes.
Em nota enviada à CBN Vitória, a Secretaria de Educação de Vitória informou que será agendada uma reunião na próxima semana para tratar sobre reposição do calendário escolar. A data da reunião, no entanto, não foi detalhada.
A principal reivindicação dos professores durante a greve foi a reposição salarial de perda inflacionária dos últimos 4 anos, um valor aproximado de 28%.

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