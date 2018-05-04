Após a greve, reposição de aulas em Vitória ainda está indefinida

Professores de Vitória ficaram em greve por 30 dias Crédito: Eduardo Dias

Depois de 30 dias de paralisação e com várias escolas sem aula, a greve dos professores do ensino público de Vitória terminou há mais de uma semana, no dia 24 de abril, mas ainda não há qualquer definição sobre o calendário de reposição das aulas.

Essa situação está gerando reclamações do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo. De acordo com Paulo Loureiro, que é diretor do Sindiupes, a falta de diálogo continua e as negociações com a prefeitura ainda não foram retomadas, mesmo com o fim da paralisação.

Além da falta do calendário de reposição das aulas, os professores não têm qualquer definição sobre os pedidos de reajuste salarial feitos durante a greve.

"Hoje fazem nove dia que a greve foi encerrada, mas não teve nenhum aceno da administração de marcar uma negociação que nós solicitamos. No mesmo ofício que nós informamos ao prefeito, o Ministério Público e ao Tribunal de Justiça que a greve estava encerrada, nós solicitamos uma reunião com a prefeitura para a gente conversar sobre nossas reivindicações", reclamou o representante do Sindiupes.

Em nota enviada à CBN Vitória, a Secretaria de Educação de Vitória informou que será agendada uma reunião na próxima semana para tratar sobre reposição do calendário escolar. A data da reunião, no entanto, não foi detalhada.