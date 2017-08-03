Após 6 prisões, mais 4 são alvos da PF por pornografia infantil

A Polícia Federal investiga mais quatro pessoas por compartilhamento de pornografia infantil na internet. Na manhã desta quinta-feira (3) sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Grande Vitória em residências de quatro investigados. A ação faz parte da
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Foram apreendidos HDs, pen drives e outras mídias eletrônicas para análises periciais. Não foram encontradas imagens de pornografia infantil, segundo as investigações. Nenhuma prisão foi efetuada nesta quinta por falta de flagrante, de acordo com o titular da Delegacia de Defesa Institucional, Leonardo Rabello.
“O principal crime é o de compartilhamento. É o que traz a pena mais grave. Pode ser que a equipe encontre arquivos contendo exploração sexual de crianças e adolescentes, configurando um flagrante. Temos provas consistentes de crime, mas com a realização da perícia teremos algo mais robusto de que estamos diante de pedófilos”, explica.
Na primeira fase da operação, em julho, seis pessoas foram presas e não há relação entre elas, segundo a PF, e houve participação da Polícia Internacional (Interpol). Mais uma vez a organização, na Suíça, ajudou a corporação brasileira. Uma pessoa foi presa no país europeu e houve a indicação de dois capixabas, entre os quatro investigados, que espalharam imagens por um sistema secreto, nas chamadas Deep Web e Dark Web.
Infelizmente existem pessoas que têm o prazer de fazer esse tipo de divulgação
Quarenta agentes da PF participaram da operação nesta quinta. Desde novembro do ano passado, a Polícia Federal prendeu 12 pessoas por compartilhamento de pornografia infantil. O crime pode resultar em até seis anos de prisão. Com flagrante e posse de arquivos, a pena pode chegar a dez anos.