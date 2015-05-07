Durante 50 dias uma tela em branco ficou exposta na varanda do ateliê do pintor Kleber Galvêas, na Barra do Jucu, em Vila Velha. Nesta quarta-feira (6), a tela, muito suja de poeria, se transformou em uma obra de arte. Há 19 anos Galvêas utiliza o pó preto para fazer desenhos e protestar contra a poluição na Grande Vitória.O projeto batizado como 'A Vale, a vaca e a pena', de acordo com o artista, tem o objetivo de alertar a população sobre um problema que já existe há várias décadas. “A intenção é que as pessoas repitam isso nas suas casas e que os professores de ciências façam isso nas escolas para formar uma consciência desse enorme problema que é a poluição”, disse à Rádio CBN Vitória.

Your browser does not support the audio element. Após 50 dias, tela em branco é ilustrada pelo pó preto na Grande Vitória

Ateliê

Galvêas já tem mais de 30 telas feitas com o pó de minério que chega até seu ateliê. Todo ano, o desenho é diferente e traz uma crítica. A arte deste ano retrata uma bigorna flutuando em um céu poluído e em baixo tem uma família capixaba. A bigorna se chama CPI do Pó Preto, que está em andamento na Assembleia Legislativa.

Acompanhando de perto a poluição no ar da Grande Vitória, por meio da arte, Galvêas conta que ao longo dos anos o pó preto só aumenta. Ela afirma que isso se dá por conta da implantação da 8ª Usina de Pelotização da Vale.

“Ela sozinha é quase do tamanho das sete que já existiam. Não é brincadeira, é uma super usina que nem a China quis. O aumento de produção foi muito grande e consequentemente a poluição também”, afirmou.

Para o artista, o pó preto só vai acabar quando tombarem o litoral capixaba, impedindo que mais siderúrgicas sejam instaladas. Ele defende que o litoral capixaba seja voltado para o turismo.

Vale