Após 45 acidentes no último verão, Capitania reforça fiscalização de barcos e lanchas no Espírito Santo

Com o verão se aproximando, a fiscalização e ações de prevenção de vários tipos de acidente envolvendo embarcações estão sendo intensificadas pela Marinha do Brasil, por meio da Diretoria de Portos e Costas (DPC). Além de acidentes, como colisão de barcos e atropelamentos de banhistas, a campanha também envolve a prevenção de incêndios.

Segundo o Comandante Marcos Aurélio de Arruda, capitão dos portos do Espírito Santo, nos últimos três anos, foram registrados no Brasil 144 incêndios em embarcações. Dessas ocorrências, 63 foram na categoria de esporte e recreio, o que representa 44% dos casos, com uma incidência expressiva em lanchas (48%). No Espírito Santo, frisa o capitão, o último registro foi em janeiro de 2014, no Canal de Camburi, em Vitória, quando uma lancha pegou fogo vitimando pai e filho, um empresário e um médico.

Já o número de acidentes em mar foi alto no Estado, no último verão, segundo Arruda. "No verão de 2014 para 2015, nós tivemos cerca de 45 acidentes no litoral do Espírito Santo. É um número considerado alto, mas ele é menor que nos anos anteriores. Temos conseguido aumentar a fiscalização e, com isso, existe também o aumento da consciência do banhista e o dono da embarcação. Ele se preocupa em cumprir as normas de navegação e com a manutenção do barcos", disse à Rádio CBN Vitória.

Os incêndios são iniciados quando o oxigênio entra em contato com o combustível e encontra uma fonte de ignição, como faíscas. Por isso, o proprietário das embarcações devem ficar atentos ao compartimento do motor. De acordo com o capitão, são cuidados simples a serem tomados antes de ligar a lancha ou jet ski: ventilar o compartimento do motor, verificar se há vazamento de combustível, se há fio desencapado no compartimento de combustível que possa gerar uma faísca e, assim, provocar o incêndio, e manter em dia a limpeza da área do motor.

No mar

Já no mar, a prevenção se dá com tráfego em baixa velocidade, cumprimento das regras de tráfego marítimo e respeito às áreas de navegação, tanto por parte das embarcações quanto do banhista, além da manutenção dos barcos.

Em Vitória, Vila Velha e Guarapari a Marinha baixou portarias para reforçar essas áreas. Na Capital, embarcações não podem trafegar entre a Ilha do Socó e a Praia de Camburi. Outro trecho com restrições é entre Curva da Jurema e as ilhas do Boi e Frade, onde a embarcação deve trafegar com velocidade de 18 km/h.