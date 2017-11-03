Após 18 dias de espera, Garcia pede paciência para família de Thayná

Após 18 dias de angústia da vendedora Clemilda Aparecida, em busca da filha Thayná Andressa de Jesus, de 12 anos, o secretário de Estado da Segurança Pública André Garcia pediu paciência e que a família desse "um crédito" ao trabalho da Polícia.
A estudante foi vista pela última vez no dia 17 de outubro, no bairro Universal, em Viana. Uma câmera de videomonitoramento mostrou a adolescente entrando em um carro.
A Polícia trata o caso como sequestro. O proprietário do veículo, Ademir Lúcio Ferreira, de 52 anos, teve a prisão decretada e está foragido.
André Garcia chamou a mãe de Thayná para conversar nesta sexta-feira (03). O secretário é cobrado pela família e pela população para que a Polícia dê uma resposta mais rápida para o caso. Garcia disse que os policiais trabalham em silêncio desde o início do registro e que pediu para que Clemilda acreditasse no trabalho da Polícia, dando mais alguns dias para que a equipe conclua a investigação.
"Entendemos que é melhor trabalhar em silêncio, mesmo com algumas incompreensões sobre o método de trabalho. A meta é terminar essa investigação, concluir e prender o suspeito e concluir esse caso. Eu compreendo toda a indignação, toda a tristeza. Uma mãe em um momento como esse pode fazer o que quiser", afirmou Garcia.
Na porta da Secretaria de Segurança Pública, em Vitória, a mãe de Thayná falou da dor no coração que sente por não saber como a filha está.
"Está indo para 18 dias, gente, e não tenho resposta da minha pequena ainda. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se esse homem fez maldade com ela. Eu não consigo mais aceitar essa situação", desabafou.
O suspeito também tem um outro mandado de prisão em aberto por estupro de uma outra criança, de 11 anos, que está internada após ser violentada por ele. Ademir também tem passagens pela Justiça por roubo, estelionato e homicídio. Ele estava preso por homicídio e ganhou a liberdade em dezembro do ano passado. Para a Polícia, Ademir é perigoso e age como um psicopata.