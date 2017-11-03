Após 18 dias de espera, Garcia pede paciência para família de Thayná

Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ

Após 18 dias de angústia da vendedora Clemilda Aparecida, em busca da filha Thayná Andressa de Jesus, de 12 anos, o secretário de Estado da Segurança Pública André Garcia pediu paciência e que a família desse "um crédito" ao trabalho da Polícia.

A estudante foi vista pela última vez no dia 17 de outubro, no bairro Universal, em Viana. Uma câmera de videomonitoramento mostrou a adolescente entrando em um carro.

A Polícia trata o caso como sequestro. O proprietário do veículo, Ademir Lúcio Ferreira, de 52 anos, teve a prisão decretada e está foragido.

André Garcia chamou a mãe de Thayná para conversar nesta sexta-feira (03). O secretário é cobrado pela família e pela população para que a Polícia dê uma resposta mais rápida para o caso. Garcia disse que os policiais trabalham em silêncio desde o início do registro e que pediu para que Clemilda acreditasse no trabalho da Polícia, dando mais alguns dias para que a equipe conclua a investigação.

"Entendemos que é melhor trabalhar em silêncio, mesmo com algumas incompreensões sobre o método de trabalho. A meta é terminar essa investigação, concluir e prender o suspeito e concluir esse caso. Eu compreendo toda a indignação, toda a tristeza. Uma mãe em um momento como esse pode fazer o que quiser", afirmou Garcia.

Na porta da Secretaria de Segurança Pública, em Vitória, a mãe de Thayná falou da dor no coração que sente por não saber como a filha está.

"Está indo para 18 dias, gente, e não tenho resposta da minha pequena ainda. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se esse homem fez maldade com ela. Eu não consigo mais aceitar essa situação", desabafou.