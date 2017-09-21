Após 11 dias de angústia, corpos de acidente são liberados

Os últimos oito corpos da tragédia da BR 101, em Mimoso do Sul, foram liberados no Departamento Médico Legal, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (21). O acidente que envolveu um micro-ônibus, duas carretas e um carro de passeio aconteceu no dia 10 de setembro e matou 11 pessoas.

Osnir Gomes, tio da Fabiana, que morreu com o filho no acidente em Mimoso do Sul. Chegaram aqui ele é os parentes do casal de noivos Crédito: Caique Verli

Três corpos já haviam sido liberados e foram enterrados dois dias depois da colisão. Os outros precisaram passar por exame de DNA para serem identificados.

O micro-ônibus transportava o grupo de dança alemã de Domingos Martins, Bergfreunde. Foram onze dias de muita angústia na espera pela identificação e liberação dos corpos, como relata o ajudante de pedreiro Erinaldo Sebastião Pereira, pai de uma das vítimas, o menino Luis Fabiano, de apenas 10 anos.

"É um sentimento a menos. Liberando, já acaba um sofrimento porque já está demais. Muito dolorido pra gente, pra família, amigos, bem complicado", desabafa.

Luís Fabiano e a mãe, Fabiana de Carvalho, ex-mulher de Erinaldo, morreram no local do acidente. Ela fazia parte do grupo de dança, que voltava de um evento em Minas Gerais. O tia de Fabiana, Osnir Gomes, se emociona ao lembrar o quanto a sobrinha era apaixonada pelas apresentações culturais.

"Era uma menina feliz, uma menia super divertida, gostava muito do que fazia. O último divertimento dela foi esse evento que ela participou em Juiz de Fora. Acredito que ela tenha ido feliz", diz ele

A liberação dos corpos começou às 10h desta quinta-feira (21) e em cerca de uma hora, todos já tinham sido liberados, segundo o superintendente de Polícia Técnico Científica, Danilo Bahiense.

"Geralmente é feito na Delegacia de Trânsito, quando se trata de acidente de trânsito, mas considerando que era um número muito grande de vítimas e que nós poderíamos agilizar o mais rápido possível, nós agilizamos aqui no gabinete e, em mais ou menos uma hora, todos os corpos foram liberados", conta o delegado.

Erinaldo Pereira, pai do Luís Fabiano, menino de 10 anos morto no acidente em Mimoso. Crédito: Caique Verli

O velório coletivo de sete das vítimas acontecerá em Domingos Martins. Em Domingos Martins também serão sepultados nesta sexta-feira (22) cinco dos oito corpos liberados nesta quinta-feira. São eles: Luis Fabiano Littig, Fabiana de Carvalho, Pedro Lucas Saar Dias, Suzana Maria Herbst e José Ronaldo Martins. Em Pancas serão sepultados Marília Rodrigues Alves e Gabriel Couto. Em Viana será enterrado o motorista do micro-ônibus, Vanderlir Müller Estevam.