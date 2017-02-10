Após 10 horas, terminou sem acordo mais uma rodada de negociação entre o Governo e representantes das esposas dos policiais militares do Estado. As mulheres disseram que nenhuma proposta de reajuste foi apresentada e os batalhões continuam fechados. O Governo reforçou que não é possível aumento salarial. A reunião aconteceu no Palácio da Fonte Grande, no Centro de Vitória. As mulheres pedem 43% de reajuste e anistia aos policiais com os protestos.

Your browser does not support the audio element. 2234 - Kaiqui Dias - Após 10 horas, reunião entre mulheres de PMs e governo termina sem acordo - 2.54s - 10-02-17

A negociação começou às 14h40 desta quinta-feira (10). Por volta de meia-noite, duas mulheres que participavam do encontro saíram chorando, informando à imprensa que não havia acordo. À 1h desta sexta-feira (9), uma das esposas de PMs, Fernanda Silva, disse que o governo não apresentou nenhuma proposta de reajuste.

“Em nenhum momento nos deram garantia que o reajuste sairia. O governo não está vendo a emergência que tem que resolver. Vamos continuar e nenhum policial sai”, salientou.

Se as mulheres aceitassem as propostas desta rodada de negociação, os portões dos quartéis deveriam ser abertos às 6 horas da manhã desta sexta-feira (10). Entre os pontos apresentados na contraproposta do Governo, estava a desistência de ações para aplicação de multas às associações e PMs, mas haveria investigações sem perseguição.

Último apelo

O Estado iria rever a carga horária dos PMs e promoções previstas em lei que não tenham sido efetivadas até o final de 2017. Nenhum dos itens falava sobre reajuste, uma das principais reivindicações das manifestantes. Segundo o secretário de Direitos Humanos, Júlio Pompeu, o Estado está muito perto do limite de responsabilidade fiscal, o que impossibilita aumento a servidores.

“Isso nos impede de dar aumento a qualquer categoria. É uma barreira legal. Eu faço um último apelo: que os PMs voltem ao combate ao crime, trazendo segurança às famílias capixabas”, acrescenta.