Apoiadores de Lula assistem julgamento em TVs na Praça Costa Pereira

Manifestação na Praça Costa Pereira, em Vitória Crédito: Caíque Verli

Apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniram nesta quarta-feira (24), na Praça Costa Pereira, em Vitória, para acompanhar o julgamento do recurso do petista, condenado no caso do triplex do Guarujá.

Os organizadores colocaram 4 aparelhos de televisão e caixas de som para transmitir a sessão na praça de Vitória.

A confirmação da sentença proferida pelo juiz Sérgio Moro pode levar à inelegibilidade de Lula, impedindo-o de se candidatar a presidente em 2018. Mas o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, João Coser, garante que Lula será o candidato do PT mesmo com a condenação.

"Advogados afirmam que, com os recursos cabíveis, o Lula vai registrar a candidatura. Ele pode disputar a eleição mesmo que em processo de recurso. Todo o nosso foco é para que ele seja candidato. Lógico que o nosso sonho é que ele fosse candidato sem ser condenado em segunda instância"

Segundo a organização, 1000 pessoas passaram em algum momento na praça pela manhã; já a Polícia Militar não divulgou estimativa.

Uma das militantes é a professora do Ifes Glória Médice, que defende que a condenação do ex-presidente Lula é injusta e que o processo correu de forma imparcial.