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Vitória

Apoiadores de Lula assistem julgamento em TVs na Praça Costa Pereira

Os organizadores colocaram 4 aparelhos de televisão e caixas de som para transmitir a sessão na praça de Vitória

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 15:43

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

24 jan 2018 às 15:43
Manifestação na Praça Costa Pereira, em Vitória Crédito: Caíque Verli
Apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniram nesta quarta-feira (24), na Praça Costa Pereira, em Vitória, para acompanhar o julgamento do recurso do petista, condenado no caso do triplex do Guarujá.
Os organizadores colocaram 4 aparelhos de televisão e caixas de som para transmitir a sessão na praça de Vitória.
A confirmação da sentença proferida pelo juiz Sérgio Moro pode levar à inelegibilidade de Lula, impedindo-o de se candidatar a presidente em 2018. Mas o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, João Coser, garante que Lula será o candidato do PT mesmo com a condenação.
"Advogados afirmam que, com os recursos cabíveis, o Lula vai registrar a candidatura. Ele pode disputar a eleição mesmo que em processo de recurso. Todo o nosso foco é para que ele seja candidato. Lógico que o nosso sonho é que ele fosse candidato sem ser condenado em segunda instância"
Segundo a organização, 1000 pessoas passaram em algum momento na praça pela manhã; já a Polícia Militar não divulgou estimativa.
Uma das militantes é a professora do Ifes Glória Médice, que defende que a condenação do ex-presidente Lula é injusta e que o processo correu de forma imparcial.
"Não tem prova. Sem prova não deveria nem ter julgamento. Ele tem que ser absolvido. O julgamento é sobre o triplex e não tem prova"
A vigília na praça Costa Pereira foi pacífica, com um único princípio de confusão: um jovem contrário ao petista gritou o nome do deputado federal Jair Bolsonaro na Praça Costa Pereira e saiu correndo. Militantes pró-Lula saíram atrás dele, mas não conseguiram alcançá-lo. Já em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, manifestantes do Movimento Sem Terra interditaram os dois sentidos da BR 101 por quase três horas.

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