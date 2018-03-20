Aplicativo "Menor Preço" é lançado no Estado Crédito: Caíque Verli

O consumidor capixaba agora tem um aliado no celular para deixar a compra mais barata. Foi lançado nesta terça-feira (20) o aplicativo "Menor Preço", que pode ser usado para comparar o valor de diversos produtos vendidos em comércios de todo o Estado.

Your browser does not support the audio element. Aplicativo permite que capixabas pesquisem produtos mais baratos

O aplicativo fornece uma lista com o valor da venda do produto nas lojas, do preço mais barato ao mais caro, e a localização das empresas.

O "Menor Preço" é gratuito e pode ser baixado em qualquer smartphone nas plataformas iOS e Android. O Governo do Espírito Santo trouxe a ferramenta do Estado do Paraná, que implantou o aplicativo em novembro de 2016.

Entre os produtos disponíveis para consulta, estão alimentos, medicamentos, combustíveis, higiene e beleza.

Secretário da Fazenda, Bruno Funchal explicou que os preços são atualizados em tempo real, com base nos registros das notas fiscais eletrônicas.

"É instantâneo. A cada momento que o estabelecimento vendeu o produto, a informação da nota fiscal eletrônica vai para a base de dados da Receita e vai já para o aplicativo", disse.

Para fazer o comparativo dos preços, o consumidor pode fazer a leitura do código de barras da mercadoria no celular ou digitar o nome do que procura no campo de busca. Só participam do Menor Preço as empresas que emitirem a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica.

Para Funchal, a ferramenta estimula a concorrência e combate a sonegação fiscal. "Um dos maiores ganhos é justamente trazer para o consumidor, em um curtíssimo prazo, a possibilidade dele fazer pesquisas a custo zero. Basta pegar o celular e ver onde está mais barato. A médio e longo prazo, as empresas vão olhar para isso e competir preço porque o consumidor vai saber onde está mais barato e a tendência é dele comprar no mais barato", comentou.

O "Menor Preço" está disponível em todo o Espírito Santo, mas o raio de abrangência da pesquisa é de até 20 quilômetros de onde está o consumidor, que pode reduzir essa distância.

Menor Preço

O que é

Aplicativo criado pelo Governo do Paraná que compara, pelo celular, preços de diversos produtos comercializados em estabelecimentos que já emitem a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e). O Governo do Espírito Santo lançou nesta terça-feira (20) o aplicativo no Estado. É possível consultar preços de estabelecimentos em todo o Espírito Santo.

Como baixar o aplicativo

A ferramenta é gratuita e pode ser baixada em qualquer smartphone nas plataformas iOS e Android, através das lojas de aplicativos

Como é feita a consulta

A consulta é feita por código de barra ou apenas pesquisando pelo nome do produto. É possível criar uma lista de produtos e pesquisar em diversos estabelecimentos. Também tem como filtrar preços por valor mínimo e máximo, distância e data da venda.

Localização

Feita a escolha do estabelecimento onde encontrou o preço mais adequado, o aplicativo mostra o mapa, os locais mais próximos e o caminho a ser seguido para chegar ao endereço.

Dados

A base usada para o aplicativo são informações contidas nas NFC-e emitidas pelos estabelecimentos varejistas.

Preços

São atualizados em tempo real, ou seja, assim que a nota fiscal é emitida, o valor do produto é carregado para o Menor Preço.

Empresas que participam