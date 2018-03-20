Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Menor Preço

Aplicativo permite que capixabas pesquisem produtos mais baratos

O aplicativo fornece uma lista com o valor da venda do produto nas lojas, do preço mais barato ao mais caro, e a localização das empresas.

Publicado em 20 de Março de 2018 às 13:38

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

20 mar 2018 às 13:38
Aplicativo "Menor Preço" é lançado no Estado Crédito: Caíque Verli
O consumidor capixaba agora tem um aliado no celular para deixar a compra mais barata. Foi lançado nesta terça-feira (20) o aplicativo "Menor Preço", que pode ser usado para comparar o valor de diversos produtos vendidos em comércios de todo o Estado.
Aplicativo permite que capixabas pesquisem produtos mais baratos
O aplicativo fornece uma lista com o valor da venda do produto nas lojas, do preço mais barato ao mais caro, e a localização das empresas.
O "Menor Preço" é gratuito e pode ser baixado em qualquer smartphone nas plataformas iOS e Android. O Governo do Espírito Santo trouxe a ferramenta do Estado do Paraná, que implantou o aplicativo em novembro de 2016.
Entre os produtos disponíveis para consulta, estão alimentos, medicamentos, combustíveis, higiene e beleza.
Secretário da Fazenda, Bruno Funchal explicou que os preços são atualizados em tempo real, com base nos registros das notas fiscais eletrônicas.
"É instantâneo. A cada momento que o estabelecimento vendeu o produto, a informação da nota fiscal eletrônica vai para a base de dados da Receita e vai já para o aplicativo", disse.
Para fazer o comparativo dos preços, o consumidor pode fazer a leitura do código de barras da mercadoria no celular ou digitar o nome do que procura no campo de busca. Só participam do Menor Preço as empresas que emitirem a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica.
Para Funchal, a ferramenta estimula a concorrência e combate a sonegação fiscal. "Um dos maiores ganhos é justamente trazer para o consumidor, em um curtíssimo prazo, a possibilidade dele fazer pesquisas a custo zero. Basta pegar o celular e ver onde está mais barato. A médio e longo prazo, as empresas vão olhar para isso e competir preço porque o consumidor vai saber onde está mais barato e a tendência é dele comprar no mais barato", comentou.
O "Menor Preço" está disponível em todo o Espírito Santo, mas o raio de abrangência da pesquisa é de até 20 quilômetros de onde está o consumidor, que pode reduzir essa distância.
Menor Preço
O que é
Aplicativo criado pelo Governo do Paraná que compara, pelo celular, preços de diversos produtos comercializados em estabelecimentos que já emitem a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e). O Governo do Espírito Santo lançou nesta terça-feira (20) o aplicativo no Estado. É possível consultar preços de estabelecimentos em todo o Espírito Santo.
Como baixar o aplicativo
A ferramenta é gratuita e pode ser baixada em qualquer smartphone nas plataformas iOS e Android, através das lojas de aplicativos
Como é feita a consulta
A consulta é feita por código de barra ou apenas pesquisando pelo nome do produto. É possível criar uma lista de produtos e pesquisar em diversos estabelecimentos. Também tem como filtrar preços por valor mínimo e máximo, distância e data da venda.
Localização
Feita a escolha do estabelecimento onde encontrou o preço mais adequado, o aplicativo mostra o mapa, os locais mais próximos e o caminho a ser seguido para chegar ao endereço.
Dados
A base usada para o aplicativo são informações contidas nas NFC-e emitidas pelos estabelecimentos varejistas.
Preços
São atualizados em tempo real, ou seja, assim que a nota fiscal é emitida, o valor do produto é carregado para o Menor Preço.
Empresas que participam
Todos os estabelecimentos que emitem NFC-e. Atualmente, no Estado do Espírito Santo, são mais de 40 mil estabelecimentos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados